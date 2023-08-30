Viral Bocil Dandani Kuku Ayam, Netizen Bingung dengan Tingkah Randomnya

USIA bukan menjadi halangan seseorang untuk berkreasi atau mencoba hal-hal baru. Bahkan, banyak anak kecil yang mulai menjalani hobinya sejak dini.

Seperti yang dilakukan oleh seorang anak perempuan yang belakangan viral di jagat maya karena aksi isengnya mendadani kuku seekor ayam.

Dalam video tersebut, sang anak kecil bertingkah bak seorang perias profesional yang sedang mendadani sang kliennya. Alih-alih menggunakan klien manusia, ia justru menjadikan seekor ayam menjadi modelnya.

Menariknya, sang ayam terlihat pasrah saat bagian kuku cekernya dihias dengan sticker kuku oleh anak perempuan yang juga tampak serius mendadani kukunya itu.

Saking seriusnya, wajah si anak perempuan itu sampai mendekat ke bagian kaki ayam untuk menempel sticker kuku. Meski rambut pendeknya terlihat telah dikuncir dua, namun keringat di dahinya tampak tidak bisa menutupi usaha kerasnya untuk membuat kaki ayam tersebut terlihat ‘slay’.

Video yang kini viral di media sosial Twitter itu lantas banjir komentar dari netizen. Tak sedikit yang dibuat heran dengan tingkah si ayam yang tampak nurut dan pasrah dengan tingkah ‘random’ si anak perempuan tersebut.