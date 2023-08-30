Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, Ingin Perbaiki Keturunan Salah Satunya

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:30 WIB
Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, Ingin Perbaiki Keturunan Salah Satunya
Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, (Foto: Freepik)
A
A
A

ALASAN Kenapa Cowok Memandang Fisik, akan dibahas singkat lewat artikel berikut ini. Pertanyaan familiar seperti ini memang kerap dan sudah biasa terdengar di percakapan kehidupan sehari-hari.

Ya, pasti banyak orang sudah tidak asing lagi dengan kalimat “cowok memandang fisik” . Rupanya bahwa cowok melihat wanita dari fisiknya itu memang benar adanya. Cowok merupakan makhluk visual, kemampuan visual pada pria adalah fungsi utama untuk bagaimana mereka memilih calon pasangan mereka nantinya.

Faktanya cowok memang lebih memperhatikan fisik wanita daripada hati terlebih dahulu. Namun di sisi lain cowok juga membutuhkan kenyamanan dan chemistry pada akhirnya. Dengan begitu para cowok memiliki beberapa alasan tersendiri yang akan menjawabnya.

Penasaran kenapa alasan cowok memandang fisik? Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut beberapa alasan kenapa cowok memandang fisik.

1. Dipengaruhi hormon: Ketika cowok melihat wanita yang dianggapnya cantik, biasanya hormon testosteron ini akan bereaksi, sebab itu lah cowok lebih memandang fisik terlebih dahulu daripada hati. Hormon ini mengatur tentang seksualitas yang semakin berkembang.

(Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, Foto: Ist) 

2. Mahluk visual: Sebagai makhluk visual Sebagian dari cowok memiliki prinsip dari mata lalu turun ke hati. Namun bukan hanya cowok saja yang memiliki prinsip ini terkadang wanita juga menganggap fisik itu penting.

 

 (Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, Foto: Freepik)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement