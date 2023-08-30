Alasan Kenapa Cowok Memandang Fisik, Ingin Perbaiki Keturunan Salah Satunya

ALASAN Kenapa Cowok Memandang Fisik, akan dibahas singkat lewat artikel berikut ini. Pertanyaan familiar seperti ini memang kerap dan sudah biasa terdengar di percakapan kehidupan sehari-hari.

Ya, pasti banyak orang sudah tidak asing lagi dengan kalimat “cowok memandang fisik” . Rupanya bahwa cowok melihat wanita dari fisiknya itu memang benar adanya. Cowok merupakan makhluk visual, kemampuan visual pada pria adalah fungsi utama untuk bagaimana mereka memilih calon pasangan mereka nantinya.

Faktanya cowok memang lebih memperhatikan fisik wanita daripada hati terlebih dahulu. Namun di sisi lain cowok juga membutuhkan kenyamanan dan chemistry pada akhirnya. Dengan begitu para cowok memiliki beberapa alasan tersendiri yang akan menjawabnya.

Penasaran kenapa alasan cowok memandang fisik? Dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023), berikut beberapa alasan kenapa cowok memandang fisik.

1. Dipengaruhi hormon: Ketika cowok melihat wanita yang dianggapnya cantik, biasanya hormon testosteron ini akan bereaksi, sebab itu lah cowok lebih memandang fisik terlebih dahulu daripada hati. Hormon ini mengatur tentang seksualitas yang semakin berkembang.

2. Mahluk visual: Sebagai makhluk visual Sebagian dari cowok memiliki prinsip dari mata lalu turun ke hati. Namun bukan hanya cowok saja yang memiliki prinsip ini terkadang wanita juga menganggap fisik itu penting.

