HOME WOMEN LIFE

4 Potret Kembali Mesra Jeje Govinda dengan Syahnaz Pasca Drama Perselingkuhan

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:30 WIB
4 Potret Kembali Mesra Jeje Govinda dengan Syahnaz Pasca Drama Perselingkuhan
Potret mesra Jeje dan Syahnaz, (Foto: Instagram @syahnazs)
A
A
A

JEJE Govinda dan Syahnaz Sadiqah sempat ramai menuai perhatian publik dan jadi trending di berbagai platform sosial media, pasca drama perselingkuhan Syahnaz bersama pesinetron Randy Kjaernett.

Sempat diduga akan bercerai, namun kenyataannya hingga saat ini pasangan yang sudah dikaruniai sepasang anak kembar tersebut justru masih bersatu jadi pasangan suami-istri. Pasca drama perselingkuhan, lewat Instagram pribadi Jeje dan Syahnaz, keduanya kompak memamerkan kemesraannya layaknya sepasang kekasih yang masih pacaran.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkum foto-foto kemesraan Jeje dan Syahnaz, dikutip dari Instagram pribadi keduanya, @ritchieismail dan @syahnazs, Rabu (30/8/2023).

1. Bermain piano bersama: Dalam unggahannya ini, Jeje dan Syahnaz tampak kompak memainkan alat musik piano. Mereka berdua pun memilih lagu berjudul ‘Here, There and Everywhere’ karya The Beatles untuk dimainkan bersama. Pasangan suami istri ini pun buat para penggemar merasa syahdu dan romantis.

 BACA JUGA:

2. Pemotretan bersama : Tidak hanya menghabiskan waktu bersama, Jeje dan Syahnaz juga kedapatan kompak melakukan sesi pemotretan bersama. Pasangan suami-istri ini membagikan couple picture mereka dengan balutan outfit hitam yang glamor. Terlihat Jeje yang mengenakan pakaian all black dengan turtle neck dan jam tangan memeluk erat Syhanaz dari belakang.

 (Foto: Mario Photography) 

Halaman:
1 2
      
