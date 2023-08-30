Potret Iriana Jokowi dan Siti Atiqoh Ganjar Pranowo Asyik Ngerumpi, Netizen: Ras Terkuat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo belakangan nampak ‘akrab’. Pasalnya, mereka tampak terlihat kompak di berbagai kesempatan.

Setelah baru-baru ini berkunjung ke Pasar Grogolan Baru, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, momen kebersamaan Jokowi dan Ganjar kembali tertangkap dalam sebuah potret nan manis.

Potret tersebut tampak diunggah langsung oleh Ganjar melalui akun Instagram miliknya, @ganjar_pranaowo hari ini, Rabu (30/8/2023) Bahkan, tak hanya berdua, di belakang mereka tampak masing-masing istri mereka setia menemani, yakni Ibu Negara, Iriana Jokowi dan Siti Atiqoh.

Meski biasa, potret tersebut bak menyimpan sejuta cerita. Bukan hanya karena penampilan Jokowi dengan outfit andalannya berupa kemeja putih dan celana hitam, serta penampilan Ganjar dengan kemeja batiknya.

Menarik perhatian publik bukan karena pose Jokowi dan Ganjar yang tampak kompak dengan posisi tangannya yang dilipat ke depan, serta ekspresi senyum mereka yang begitu khas meski agak sedikit malu-malu, melainkan penampilan kedua sosok di belakang Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Bagaimana tak mencuri perhatian dan mengundang gelak tawa netizen? Pasalnya, bukannya ikut berpose bersama masing-masing suami, Iriana dan Siti Atiqoh tampak asyik berbisik sedang asyik membahas sesuatu yang serius.

(Foto: Instagram @ganjar_pranowo)

“Pokoknya kalau ibu-ibu sudah bersatu, kami ngikut saja,” ujar Ganjar sebagai keterangan foto yang sudah memperoleh lebih dari 201 ribu like dari para pengguna Instagram tersebut.