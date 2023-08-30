7 Ide Ngedate Bareng Pacar Romantis, Nikmati Pegunungan hingga Kejar Sunset

TUJUH ide ngedate bareng pacar romantis menarik untuk diulas. Nge-date berasal dari bahasa Inggris yakni dating, atau dalam bahasa Indonesia disebut kencan. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kencan adalah janji untuk saling bertemu di suatu tempat pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Kencan itu tidak melulu dengan pasangan atau kekasih, tapi juga bisa antara teman maupun muda-mudi. Saat ngedate, biasanya orang-orang memilih aktivitas seperti menonton film di bioskop, berekreasi di taman hiburan, makan romantis, atau juga melakukan hal-hal yang disukai secara bersama-sama.

7 Ide Ngedate Bareng Pacar Romantis

Mungkin kamu bosan dengan ide ngedate bareng pacar yang itu-itu saja? Mari simak ide ngedate bareng pacar romantis, yang dikutip dari berbagai sumber, Rabu (30/8/2023).

1. Piknik di Rumah

Piknik itu ternyata tidak harus keluar rumah lho, piknik di dalam ruangan juga bisa jadi ide ngedate bareng pacar romantis. Caranya mudah saja, kamu cukup menyediakan makanan di atas selimut piknik yang diletakkan di ruang tamu, atau kalau kamu punya taman kecil di halaman rumah kamu juga boleh dicoba. Yang pasti, piknik di rumah lebih menyenangkan tanpa gangguan.

2. Mengunjungi Museum

Kapan terakhir kali kamu mengunjungi museum? Mungkin saat masih duduk di bangku sekolah. Ternyata, mengunjungi museum juga bisa jadi ide ngedate bareng pacar romantic lho. Kamu bisa coba mengajak pacar atau pasangan kamu untuk mengunjungi museum sejarah, budaya dan juga seni. Keheningan museum dan berbagai pengetahuan yang kamu temukan di museum bisa membuatmu lebih memahami pola pikir pasanganmu.

3. Tur Restoran

Tur restoran juga bisa jadi ide ngedate bareng pacar romantic, apalagi kalau kamu dan pasanganmu hobi makan. Tur restoran ini oke banget buat kamu yang ingin menghabiskan waktu berdua sambil menikmati berbagai makanan yang kalian suka. Caranya, kamu pilih area yang banyak pilihan restoran atau tempat makan, agar kamu bisa dengan mudah berpindah-pindah tempat makan.

4. Berburu Foto

Berburu foto juga bisa jadi ide ngedate bareng pacar romantic, apalagi buat kalian yang hobi memenuhi media sosial (medsos) dengan foto-foto yang estetik. Kamu bisa coba browsing tempat yang bisa jadi spot foto yang oke buat kalian abadikan. Jangan lupa bawa kamera yang spesifikasinya mendukung ya.