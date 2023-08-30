30 Tebak-tebakan Romantis untuk Pacar, Ada Bikin Bucin

KUMPULAN tebak-tebakan romantis untuk pacar perlu Anda coba agar pasangan semakin bucin. Dengan sentuhan kalimat romantis bikin kekasih enggan untuk melepaskan Anda.

Jangan ragu untuk menggunakannya dalam momen santai atau romantis seperti sedang makan malam atau jalan-jalan berdua. Hal ini bisa membuat hubungan tetap langgeng dan romantis.

Berikut tebak-tebakan romantis untuk pacar dilansir dari berbagai sumber:

1. Apa bedanya kamu sama Garuda? Garuda di dadaku, kalau kamu di hatiku

2. Bis apa yang bikin mabuk? Bisikan sayang dari kamu

3. Apa bedanya kamu sama jarum jam? Jarum jam muterin angka, kamu muterin pikiranku

4. Apa bedanya kamu sama kipas? Kipas bisa bikin angin, kalo kamu bisa bikin kangen!

5. Apa bedanya lukisan dan kamu? Lukisan makin lama makin antik, kamu makin lama makin cantik

6. Apa bedanya sarung dan kotak? Kalau sarung itu bisa kotak-kotak, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.