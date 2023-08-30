Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

30 Tebak-tebakan Romantis untuk Pacar, Ada Bikin Bucin

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:10 WIB
30 Tebak-tebakan Romantis untuk Pacar, Ada Bikin Bucin
Ilustrasi 30 Tebak-tebakan romantis untuk pacar (Foto: Freepik)
A
A
A

KUMPULAN tebak-tebakan romantis untuk pacar perlu Anda coba agar pasangan semakin bucin. Dengan sentuhan kalimat romantis bikin kekasih enggan untuk melepaskan Anda.

Jangan ragu untuk menggunakannya dalam momen santai atau romantis seperti sedang makan malam atau jalan-jalan berdua. Hal ini bisa membuat hubungan tetap langgeng dan romantis.

Berikut tebak-tebakan romantis untuk pacar dilansir dari berbagai sumber:

1. Apa bedanya kamu sama Garuda? Garuda di dadaku, kalau kamu di hatiku

2. Bis apa yang bikin mabuk? Bisikan sayang dari kamu

Tebak-tebakan

3. Apa bedanya kamu sama jarum jam? Jarum jam muterin angka, kamu muterin pikiranku

4. Apa bedanya kamu sama kipas? Kipas bisa bikin angin, kalo kamu bisa bikin kangen!

5. Apa bedanya lukisan dan kamu? Lukisan makin lama makin antik, kamu makin lama makin cantik

6. Apa bedanya sarung dan kotak? Kalau sarung itu bisa kotak-kotak, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/612/2873790/35-tebak-tebakan-sulit-bikin-emosi-tentang-berbagai-tema-oM6vS8NMmm.jpg
35 Tebak-tebakan Sulit Bikin Emosi tentang Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873315/tebak-tebakan-gombal-untuk-cowok-cek-25-inspirasinya-di-sini-KddcwRiw6x.jpg
Tebak-tebakan Gombal untuk Cowok, Cek 25 Inspirasinya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3176061//5_potret_cantik_inka_andestha_pacar_baru_pratama_arhan-0Og4_large.jpg
5 Potret Cantik Inka Andestha, Pacar Baru Pratama Arhan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682//sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/612/3157727//mahasiswa-ktNy_large.jpg
Heboh Mahasiswi KKN Dapat Kiriman Papan Bunga dari Pacar, Netizen: Bucin Akut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/338/3102962//perempuan_cantik_dibacok_pacarnya-AbTM_large.jpg
Terungkap! Perempuan Cantik Dibacok Pacarnya Gegara Tak Sanggup Belikan Handphone
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement