35 Tebak-tebakan Sulit Bikin Emosi tentang Berbagai Tema

ADA 35 TEBAK-TEBAKAN sulit bikin emosi akan diulas dalam artikel ini. Tebak-tebakan merupakan hal yang biasa dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu bersama dengan teman-teman. Tebak-tebakan juga sering dilontarkan untuk mencairkan suasana yang tegang ataupun membosankan.

Tebak-tebakan bisa menghilangkan rasa jenuh karena tebak-tebakan bisa mengundang gelak tawa dari teman-teman sekitarmu. Tapi tak jarang juga tebak-tebakannya sulit dijawab dan jawabannya justru mengundang emosi.

35 Tebak-tebakan Sulit Bikin Emosi

Lantas, seperti apa tebak-tebakan yang jawabannya justru mengundang emosi? Mari simak tebak-tebakan sulit yang bikin emosi, yang dikutip dari berbagai sumber pada Rabu (30/8/2023).

7 Tebak-tebakan Sulit Bikin Emosi tentang Plesetan Kata

1. Siapa penyanyi yang sering enggak sadarkan diri? Pingsan mambo.

2. Penyanyi luar negeri yang suka naik sepeda? Selena Gowes.

3. Apa judul lagu pembunuhan yang sadis? Potong bebek angsa.

4. Atlet sepak bola yang beratnya cuman 3 kg? Bambang tabung gas.

5. Saya selalu ada di atas presiden dan menteri, tetapi saya tidak punya jabatan apa pun dalam pemerintahan. Siapakah saya? Peci.

6. Siapakan penyanyi luar negeri yang susah nelen? Ed Sered.

7. Gubernur yang suka nyanyi? Biduan Kamil.

5 Tebak-tebakan Sulit Bikin Emosi Bentuk Soal Cerita

1. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidak kehujanan? Tinggal jalan saja, kan baru mendung, belum hujan.

2. Ada seseorang yang berjalan di tepi pantai tanpa memecah air. Ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak menemukan jejak kakinya. Mengapa? Karena ia berjalan mundur.

3. Seandainya ada 1 kg batu dan 1 kg kapas, ketika jatuh ke kaki, mana yang lebih sakit? Kaki kita, dong.

4. Jika ada sekolah dengan murid berisi semua hewan, kira-kira hewan apa yang sering terlambat? Kaki seribu. Soalnya kakinya banyak, pas pakai sepatu lama.

5. Apabila ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Di TV.