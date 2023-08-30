Ternyata Ini Arti Singkatan MBK di Bedak Penghilang Bau Ketiak

TERNYATA ini arti singkatan MBK di bedak penghilang bau ketiak yang banyak belum orang tahu. Banyak orang mengira bahwa MBK adalah nama merek, faktanya berbeda.

Lantas apa arti singkatan MBK di bedak penghilang bau ketiak? Ternyata kepanjangan dari "Menghilangkan Bau Keringat”. Saat ini, bedak MBK diproduksi oleh PT Bahagia Idkho Mandiri terbuat dari tawas, talk, dan parfum yang dapat menyerap keringat dan menghilangkan bau badan.

Sementara itu, bedak penghilang bau ketiak legendaris ini tidak mengandung alkohol. Dengan begitu tidak membuat kulit ketiak menghitam dan pori-pori besar.

Cara memakainya cukup dengan mengambil bedak menggunakan jari lalu gosokan pada area ketiak usahakan setelah habis mandi dalam keadaan kering.

Selain itu, baik pria maupun wanita dapat menggunakan bedak penghilang keringat dan bau keringat.

Bedak penghilang bau ketiak telah menjadi solusi populer bagi banyak orang yang ingin menjaga kesegaran tubuh. Wanginya sangat harum menambah rasa percaya diri penggunaannya.

Penggunaan bedak MBK juga tidak meninggalkan noda kuning pada pakaian, sehingga aman jika penggunaannya dibarengi dengan menggunakan pakaian berwarna putih.