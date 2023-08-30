Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Ini Arti Singkatan MBK di Bedak Penghilang Bau Ketiak

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:11 WIB
Ternyata Ini Arti Singkatan MBK di Bedak Penghilang Bau Ketiak
Ilustrasi Ini Singkatan MBK di Bedak Penghilang (Foto: Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini arti singkatan MBK di bedak penghilang bau ketiak yang banyak belum orang tahu. Banyak orang mengira bahwa MBK adalah nama merek, faktanya berbeda.

Lantas apa arti singkatan MBK di bedak penghilang bau ketiak? Ternyata kepanjangan dari "Menghilangkan Bau Keringat”. Saat ini, bedak MBK diproduksi oleh PT Bahagia Idkho Mandiri terbuat dari tawas, talk, dan parfum yang dapat menyerap keringat dan menghilangkan bau badan.

Sementara itu, bedak penghilang bau ketiak legendaris ini tidak mengandung alkohol. Dengan begitu tidak membuat kulit ketiak menghitam dan pori-pori besar.

Bedak

Cara memakainya cukup dengan mengambil bedak menggunakan jari lalu gosokan pada area ketiak usahakan setelah habis mandi dalam keadaan kering.

Selain itu, baik pria maupun wanita dapat menggunakan bedak penghilang keringat dan bau keringat.

Bedak penghilang bau ketiak telah menjadi solusi populer bagi banyak orang yang ingin menjaga kesegaran tubuh. Wanginya sangat harum menambah rasa percaya diri penggunaannya.

Penggunaan bedak MBK juga tidak meninggalkan noda kuning pada pakaian, sehingga aman jika penggunaannya dibarengi dengan menggunakan pakaian berwarna putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/611/3003014/awas-asal-cabut-bulu-ketiak-bisa-picu-munculnya-bisul-hKPzInOZUG.jpg
Awas, Asal Cabut Bulu Ketiak Bisa Picu Munculnya Bisul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/611/2932638/4-tips-bikin-ketiak-mulus-gak-perlu-ditutupi-pakai-cream-lagi-ScwpP4mWzG.jpg
4 Tips Bikin Ketiak Mulus, Gak Perlu Ditutupi Pakai Cream Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/611/2915771/4-penyebab-utama-ruam-di-ketiak-cuaca-panas-salah-satunya-lxHS4auSAz.jpg
4 Penyebab Utama Ruam di Ketiak, Cuaca Panas Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/611/2856914/kenapa-ketiak-rajin-dicukur-malah-bikin-hitam-A89WvHBTi9.jpg
Kenapa Ketiak Rajin Dicukur Malah Bikin Hitam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/611/2855293/ketiak-hitam-bikin-minder-coba-treatment-kecantikan-ini-bisa-jadi-solusi-59FTZfO6bZ.jpg
Ketiak Hitam Bikin Minder? Coba Treatment Kecantikan Ini Bisa Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/611/2829313/ketiak-sering-dan-gampang-basah-bagaimana-mengatasinya-DNf8bW5Cze.JPG
Ketiak Sering dan Gampang Basah, Bagaimana Mengatasinya?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement