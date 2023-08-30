Gara-Gara Lupa Pesan MUA, Prilly Latuconsina Berbagi Tutorial Glam Make Up Look

TAMPILAN makeup glamour atau yang biasa disebut glam makeup look memang sangat cocok untuk diaplikasikan ketika kita ingin hadir dalam acar-acara formal.

Nah, Prilly Latuconsina memberikan tutoial membuat glam makeup look dengan peralatan makeup seadanya. Sebenarnya, hal ini dilakukan lantaran dirinya lupa untuk memesan MUA, hair stylist, dan hair do.

“Jadi sekarang aku akan melakukan semuanya sendiri,” kata Prilly Latuconsina dalam unggahan TikTok @prillylatuconsina15.

Dalam video tersebut, mula-mula Prilly mengaplikasikan skincare seperti sunscreen dan serum keseluruh bagian wajahnya. Kemudian, dirinya menggunakan foundation dan langsung meratakan ke seluruh wajah. Selanjutnya Prilly terlihat menambahkan Hollywood filter pada bagian tulang pipi, tulang hidung, dagu, dan dahi.

Tidak lupa, Prilly juga menambahkan concealer pada bagian bawah mata untuk menyamarkan kantung mata dan menambahkan setting powder. Sementara untuk mempertegas bentuk wajah, Prilly menambahkan contour di bagian bawah tulang pipi, rahang, hingga dahi. Kemudian dia meratakan contour ke seluruh bagian wajahnya. Selanjutnya, agar wajah tampak merona, Prilly memakai blush di kedua pipinya.

Selesai dengan riasan wajah, Prilly langsung pindah pada riasan mata. Dirinya terlihat merapikan bentuk alisnya menggunakan pensil alis. Kemudian riasan berlanjut ke kelopak mata. Dia menambahkan eyeshadom berlapis agar membuat mata terlihat lebih hidup. Pertama-tama dirinya mengaplikasikan eyeshadow warna peach di seluruh kelopak mata.