HOME WOMEN BEAUTY

4 Manfaat Air Mawar, Salah Satunya Bisa Melembutkan Rambut

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |11:56 WIB
4 Manfaat Air Mawar, Salah Satunya Bisa Melembutkan Rambut
Air bunga mawar bisa melembutkan rambut. (Foto: Ilustrasi YouTube TSK-24)
BUNGA mawar memiliki daya tarik. Tidak sekadar sebagai buket yang sering diberikan kepada orang terkasih, tetapi juga memiliki manfaat untuk kesehatan rambut.

Biasanya itu dijadikan sebagai air mawar. Dengan mengaplikasikan air mawar ke rambut, maka kamu memiliki rambut kuat dan berkilau.

Selain itu, cara pembuatannya sangat mudah. Pertama-tama masukkan air dalam panci, lalu masukkan kelopak bunga mawar. Kemudian, rebus hingga 30 menit. Setelah itu pindahkan ke botol untuk digunakan secara rutin.

Lalu, apa saja manfaat dari penggunaan air bunga mawar? Berikut ulasannya, merangkum dari Carlos Daughter, Rabu (30/8/2023).

1. Air mawar mengontrol minyak di kulit kepala

Sebagai astringent ringan, air mawar untuk rambut membantu mencegah kelebihan minyak di kulit kepala. Hal ini karena tingkat pH dalam air mawar rendah, sehingga pori-pori di kepala pun mengecil. Hal ini dapat membantu untuk menyehatkan kulit kepala dan mengurangi rasa berminyak. Ketika kulit kepala tidak berminyak, maka kepala tidak akan ada ketombe dan merasakan iritasi.

2. Melembutkan rambut

Kamu memiliki masalah rambut kering? Cobalah untuk memakai air mawar karena dapat membantu melembapkan kulit kepala dan meminimalkan efek kerusakan akibat cuaca panas dan polusi. Semakin banyak kamu mengoleskan air mawar, maka akan semakin terhidrasi rambut kamu.

Halaman:
1 2
      
