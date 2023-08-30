Mengerikan! Cacing Berukuran 8 Cm Ditemukan dalam Otak Lansia, Begini Penampakannya

Cacing besar ditemukan dalam otak manusia. (Foto: South China Morning Post)

SEEKOR cacing ditemukan di dalam otak wanita Australia berusia 64 tahun. Mengerikannya lagi, dokter berhasil menarik cacing tersebut hidup-hidup. Diketahui bahwa cacing tersebut berukuran panjang hingga mencapai delapan centimeter.

Sebagaimana dihimpun dari SCMP, Rabu (30/8/2023), cacing yang bersarang di otak lansia tersebut merupakan cacing parasit Ophidascaris robertsi. Menurut dokter, cacing ini biasanya ditemukan di kanguru atau ular piton.

Pakar Penyakit Menular, Sanjaya Senanayake yang menangani kasus ini menyebut kehadiran Ophidascaris robertsi di otak manusia merupakan sesuatu yang sangat langka. Dia bahkan tidak pernah menangani kasus ini sebelumnya.

“Ini adalah kasus Ophidascaris pada manusia pertama yang ditemukan di dunia. Sepengetahuan kami, ini juga merupakan kasus pertama yang melibatkan otak spesies mamalia, manusia atau lainnya," tuturnya.

Untuk diketahui, cacing berhasil ditemukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan medis. Dokter yang kebingungan melakukan pemindaian MRI kepada lansia yang tiba-tiba mengalami kehilangan ingatan itu.