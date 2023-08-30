Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengerikan! Cacing Berukuran 8 Cm Ditemukan dalam Otak Lansia, Begini Penampakannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:05 WIB
Mengerikan! Cacing Berukuran 8 Cm Ditemukan dalam Otak Lansia, Begini Penampakannya
Cacing besar ditemukan dalam otak manusia. (Foto: South China Morning Post)
A
A
A

SEEKOR cacing ditemukan di dalam otak wanita Australia berusia 64 tahun. Mengerikannya lagi, dokter berhasil menarik cacing tersebut hidup-hidup. Diketahui bahwa cacing tersebut berukuran panjang hingga mencapai delapan centimeter.

Sebagaimana dihimpun dari SCMP, Rabu (30/8/2023), cacing yang bersarang di otak lansia tersebut merupakan cacing parasit Ophidascaris robertsi. Menurut dokter, cacing ini biasanya ditemukan di kanguru atau ular piton.

Cacing

Pakar Penyakit Menular, Sanjaya Senanayake yang menangani kasus ini menyebut kehadiran Ophidascaris robertsi di otak manusia merupakan sesuatu yang sangat langka. Dia bahkan tidak pernah menangani kasus ini sebelumnya.

“Ini adalah kasus Ophidascaris pada manusia pertama yang ditemukan di dunia. Sepengetahuan kami, ini juga merupakan kasus pertama yang melibatkan otak spesies mamalia, manusia atau lainnya," tuturnya.

Untuk diketahui, cacing berhasil ditemukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan medis. Dokter yang kebingungan melakukan pemindaian MRI kepada lansia yang tiba-tiba mengalami kehilangan ingatan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement