5 PENYAKIT yang menyerang sistem reproduksi pria dan wanita sebaiknya diketahui oleh setiap orang. Seperti diketahui, penyakit pada sistem reproduksi ini bisanya hasil produksi hormon yang tidak normal.

Sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi berbeda, dirancang untuk pembuahan sel telur dan sperma yang dapat menimbulkan kehamilan. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui penyakit untuk mencegah adanya gangguan yang akan membahayakan diri, sistem reproduksi dan kehamilan.

1. Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan penyakit yang berkembang melalui sel-sel leher rahim secara perlahan yang meliputi bagian bawah dan ujung sempit rahim. Fungsi leher Rahim yaitu menghubungkan Rahim dengan vagina. Sebelum kanker muncul, sel-sel Rahim akan mengalami displansia merupakan sel-sel ubnormal yang bertumpuk pada jaringan leher rahim hingga tumbuh sel kanker yang menyebar pada leher rahim dan sekitarnya.

2. HIV/AIDS

AIDS merupakan penyakit yang mengancam jiwa disebabkan karena HIV yang dapat merusak system kekebalan tubuh dan mengganggu tubuh dalam melawan penyakit dan infeksi lainnya. HIV biasa muncul karena tertular melalui hubungan seksual, adanya kontak darah dengan penderita, juga bisa dari pengomsumsian obat-obat terlarang, dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Saat ini obat untuk HIV/AIDS belum ditemukan, namun terdapat obat untuk mengendalikan perkembangan penyakit tersebut.

3. Mioma Uteri

Mioma Uteri disebut juga Fibroid Rahim merupakan munculnya pertumbuhan rahin non-kanker pada masa subur. Penyakit ini tidak memiliki hubungan dengan kanker Rahim. Beberapa fibroid akan membesarkan rahim sampai pada tulang rusuk yang menyebabkan pertambahan berat badan. Penyakit ini terkadang tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak menyadari jika mengidap penyakit tersebut.