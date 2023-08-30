Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Penyakit yang Menyerang Sistem Reproduksi Pria dan Wanita

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:15 WIB
5 Penyakit yang Menyerang Sistem Reproduksi Pria dan Wanita
Kanker serviks. (Foto: CDC)
A
A
A

5 PENYAKIT yang menyerang sistem reproduksi pria dan wanita sebaiknya diketahui oleh setiap orang. Seperti diketahui, penyakit pada sistem reproduksi ini bisanya hasil produksi hormon yang tidak normal.

Sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi berbeda, dirancang untuk pembuahan sel telur dan sperma yang dapat menimbulkan kehamilan. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui penyakit untuk mencegah adanya gangguan yang akan membahayakan diri, sistem reproduksi dan kehamilan.

5 Penyakit yang Menyerang Sistem Reproduksi Pria dan Wanita,

 kanker serviks

1. Kanker Serviks

Kanker serviks merupakan penyakit yang berkembang melalui sel-sel leher rahim secara perlahan yang meliputi bagian bawah dan ujung sempit rahim. Fungsi leher Rahim yaitu menghubungkan Rahim dengan vagina. Sebelum kanker muncul, sel-sel Rahim akan mengalami displansia merupakan sel-sel ubnormal yang bertumpuk pada jaringan leher rahim hingga tumbuh sel kanker yang menyebar pada leher rahim dan sekitarnya.

2. HIV/AIDS

AIDS merupakan penyakit yang mengancam jiwa disebabkan karena HIV yang dapat merusak system kekebalan tubuh dan mengganggu tubuh dalam melawan penyakit dan infeksi lainnya. HIV biasa muncul karena tertular melalui hubungan seksual, adanya kontak darah dengan penderita, juga bisa dari pengomsumsian obat-obat terlarang, dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Saat ini obat untuk HIV/AIDS belum ditemukan, namun terdapat obat untuk mengendalikan perkembangan penyakit tersebut.

HIV adalah infeksi menular seksual (IMS). Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi dan dari penggunaan obat-obatan terlarang atau penggunaan jarum suntik secara bergantian. Penyakit ini juga dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan atau menyusui. Tanpa pengobatan, mungkin diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum HIV melemahkan sistem kekebalan Anda hingga Anda mengidap AIDS.

 BACA JUGA:

3. Mioma Uteri

Mioma Uteri disebut juga Fibroid Rahim merupakan munculnya pertumbuhan rahin non-kanker pada masa subur. Penyakit ini tidak memiliki hubungan dengan kanker Rahim. Beberapa fibroid akan membesarkan rahim sampai pada tulang rusuk yang menyebabkan pertambahan berat badan. Penyakit ini terkadang tidak menimbulkan gejala sehingga banyak orang tidak menyadari jika mengidap penyakit tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/481/3148691//cegah_kanker_serviks_kemenkes_gratiskan_vaksin_hpv_untuk_perempuan_di_atas_20_tahun-gqK9_large.jpg
Cegah Kanker Serviks, Kemenkes Gratiskan Vaksin HPV untuk Perempuan di Atas 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/612/3129743//titiek_puspa-yH7p_large.jpg
Titiek Puspa Meninggal di Usia 87 Tahun, Begini 6 Fakta Menarik Perjalanan Hidup dan Kariernya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement