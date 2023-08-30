8 Rebusan Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi, Boleh Dicoba

PUNYA kolesterol tinggi bikin tubuh rasanya tidak nyaman. Apalagi kolesterol tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Namun tidak usah panik, terdapat sejumlah rebusan herbal yang bisa menurunkan kolesterol tinggi pada tubuh. Rebusan herbal itu apa saja, dikutip dari Times Of India,

1. Rebusan Daun Kemangi

Daun kemangi kaya akan xenoyl yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Telah terungkap dalam penelitian yang dilakukan pada daun kemangi bahwa sifat antibakteri dan antijamur dalam membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Anda dapat dengan mudah memasukkan rebusan daun kemangi dalam makanan harian.

2. Rebusan Daun Kelor

Daunnya banyak digunakan dalam masakan India karena serbaguna dan dapat dimasukkan ke dalam makanan dengan banyak cara, baik rebusan juga bisa mengurangi kadar kolesterol.

3. Jahe

Jahe diperkaya senyawa bioaktif yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sepotong kecil jahe direbus secara teratur akan membantu mencegah banyak penyakit dan infeksi.

4. Rebusan Daun Amla

Banyak nutrisi seperti vitamin, serat, folat, antioksidan, fosfor, dan zat besi ditemukan di Amla. Mengonsumsi Amla secara teratur membantu mengontrol kadar kolesterol tubuh. Untuk mengurangi kolesterol, Anda bisa mengonsumsi saat hangat.

5. Daun Sirih

Rebusan daun sirih mampu menurunkan kadar kolesterol tinggi. Hal ini terjadi karena daun sirih punya kandungan eugenol yang mampu menghambat jumlah kolesterol yang dihasilkan oleh hati.