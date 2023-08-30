Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Diet Menurunkan Berat Badan Tanpa Harus Menyiksa Diri

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |03:06 WIB
5 Tips Diet Menurunkan Berat Badan Tanpa Harus Menyiksa Diri
Diet menurunkan berat badan. (Foto: Freepik)
SETIAP orang ingin punya tubuh yang indah, sehat, dan ideal. Oleh karena itu banyak orang diet agar berat badannya turun.

Nah, saat diet sejatinya tak harus meninggalkan makanan favorit secara totalitas hingga menyiksa diri. Jadi kamu hanya mengurangi jumlah porsi makanan, bukan meninggalkan total.

Terdapat tips untuk diet tanpa menyiksa diri dikutip dari Times of India,

 diet

1. Perhatikan makanan, tetapi jangan stres

Selain apa yang Anda makan, memperhatikan seberapa banyak Anda makan juga merupakan cara yang bagus untuk memulai proses penurunan berat badan Anda. Terkadang, melatih kesadaran adalah semua yang Anda butuhkan.

Namun, jika kesadaran Anda membuat Anda stres, Anda berada di jalur yang salah. Selain penuh perhatian, Anda juga harus memiliki perasaan tenang. Stres hanya akan meningkatkan tingkat kortisol Anda, yang hanya mengaktifkan kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi lemak.

2. Kontrol porsi makanan favorit

Tidak ada alasan bagi Anda untuk melepaskan makanan favorit jika Anda terus memeriksa jumlah makanan yang Anda makan. Dengarkan perut Anda daripada menyerah pada hati Anda. Jangan memanjakan diri dengan makan berlebihan, tetapi berhati-hatilah dan lakukan kontrol porsi.

Mungkin memilih piring saji yang lebih kecil atau minum segelas air sebelum makan. Ini akan membantu Anda memperhatikan jumlah makanan yang Anda makan dan juga mengontrol rasa kenyang Anda.

3. Beralih ke ngemil sehat

Cemilan sehat seperti buah-buahan kering, beri, dan cokelat hitam benar-benar dapat melengkapi tujuan penurunan berat badan Anda. Selain membuat Anda kenyang untuk jangka waktu yang lebih lama, makanan ini juga dapat mengurangi kalori ekstra.

