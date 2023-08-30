Kebiasaan Warga Blue Zone yang Dapat Memperpanjang Usia, Berkebun hingga Duduk di Lantai

AKTIVITAS sehari-hari sangat berpengaruh pada kesehatan dan berdampak pada angka harapan hidup lebih panjang. Ternyata aktivitas sehari-hari memiliki manfaat sama dengan berolahraga.

Mengenai aktivitas sehat sehari-hari yang dapat dilakukan telah dibahas dalam sebuah film dokumenter dari Netflix yang tayang pada 30 Agustus mendatang berjudul “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”

Dalam film tersebut penjelajah National Geographic, Dan Buettner menjelaskan bagaimana rutinitas sehari-hari di wilayah Italia, Yunani, Jepang, dan Kosta Rika. Masyarakat disana memiliki kegiatan sehari-hari yang sehat, dan tempat tersebut dikenal dengan orang-orang yang tinggal di Zona Biru.

Dilansir dari halaman resmi Insider pada Kamis, (31/8/2023) penduduk Zona Blues memiliki tingkat diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan gaya hidup mereka yang banyak gerak, meskipun tidak pergi ke gym.

Berikut ini tiga rutinitas baik yang dapat memperpanjang hidup:

1. Menjaga Kebersihan Rumah

Tempat Zona Biru, Kosta Rika mendapatkan olahraga yang lebih baik daripada melalukan Gym yaitu dengan cara bersih-bersih rumah. Ketika melalukan kegiatan tersebut secara tidak sadar tangan dan bagian tubuh kita bergerak, contohnya ketika menyapu dan mengepel rumah bahkan ketika menyiapkan makanan.

Gerakan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari yang dikenal sebagai termogenesis aktivitas non-olahraga (disingkat NEAT) dan ini menghabiskan lebih banyak waktu kita daripada olahraga berbasis gym.

Tanpa sadar aktivitas membersihkan rumah, membuat tubuh kita banyak melakukan aktivitas dan gerakan-gerakan tertentu yang dapat menyehatkan tubuh.

2. Berkebun dengan Santai

Bagi kamu yang memiliki halaman cobalah dengan menanam berbagai jenis tumbuhan agar kamu bisa berkebun. Dengan cara berkebun kamu sudah menyelipkan beberapa olahraga ke dalam kegiatan sehari-hari.

Aktivitas seperti menyiangi, menyiram, dan sejenisnya merupakan gerakan yang meningkatkan mobilitas, kekuatan, dan stamina yang baik tanpa memberikan terlalu banyak tekanan pada tubuh.