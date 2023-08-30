Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Lakukan, Ini 4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |21:58 WIB
Jangan Lakukan, Ini 4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari
Minum Air lemon. (Foto: Freepik)
SELAMA ini banyak orang suka minum air lemin dicampur dengan air mineral. Selain menyehatkan tubuh juga bikin segar.

Nah, ada sejumlah manfaat yang dapat dirasakan jika mengonsumsi air lemon antara lain memperlancar pencernaan, menambah asupan vitamin C, membuat nafas terasa segar, menyehatkan kulit, merawat kesehatan rambut, dan lain sebagainya.

Namun air lemon tidak baik jika dikonsumsi setiap hari karena akan memberikan banyak buruk untuk tubuh. Mulai dari merusak gigi hingga perut menjadi terasa mual.

Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini adalah beberapa bahaya dari mengonsumsi air lemon setiap hari,

 sakit perut

1. Memicu sakit perut

Air lemon memang terkenal bermanfaat untuk pencernaan. Namun, jika dikonsumsi setiap hari justru akan memperburuk gangguan pencernaan seperti GERD dan refluks asam.

2. Merusak gigi

Minum air lemon setiap hari dapat menyebabkan kerusakan pada enamel gigi dan juga menyebabkan kerusakan gigi. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam yang ada di dalam lemon.

Erosi gigi pada dasarnya adalah kehilangan kimiawi dari zat gigi mineral. Jadi, ketika ada sensitivitas gigi, kamu harus mulai mengurangi asupan makanan sitrat seperti lemon.

