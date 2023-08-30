Hindari 4 Kebiasaan yang Bisa Memicu Hipertensi, Salah Satunya Hobi Mager

PENYAKIT hipertensi sejatinya tidak memandang usia, dan bisa menyerang siapa saja. Bahkan hipertensi bisa menyerang orang-orang berusia produktif, 30-an.

Sejatinya hipertensi bukan penyakit yang datangnya mendadak. Dikutip dari Mayo Clinic gejala penyakit hipertensi juga tidak spesifik, dan sering tak terlihat. Padahal hipertensi bisa menyebabkan serangan stroke yang bisa mengancam jiwa.

Maka dari itu kita harus mewaspadainya sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan enak dalam hidup yang ternyata bisa picu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic.

1. Mager: Rebahan dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

2. Minum alkohol: Ya, kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

3. Tidak makan sayur dan buah: Jarang apalagi sama sekali tak makan sayur-sayuran serta buah, artinya menambah risiko hipertensi dan membuat tekanan darah tak terkontrol. Pakar kesehatan menyarankan, bagi orang dengan tekanan darah tinggi, sebaiknya lebih memprioritaskan makanan yang menyehatkan jantung, seperti gandum utuh, makanan berserat tinggi, aneka buah dan sayur, kacang-kacangan, seperti buncis, dan lentil, ikan kaya omega 3 yang disantap dua kali seminggu, minyak nabati nontropis (minyak zaitun), daging unggas tanpa kulit, dan produk susu rendah lemak.