Sering Keliru, Ini Perbedaan Diabetes dan Gula Darah yang Perlu Diketahui

PERBEDAAN diabetes dan gula darah yang perlu diketahui menarik untuk dikulik. Lantaran pemahaman kesehatan terkait diabetes dan gula darah sering dianggap keliru.

Berikut penjelasan lengkap perbedaan diabetes dan gula darah dilansir Medine Plus:

Pada dasarnya, diabetes dan gula darah merupakan satu kesatuan dari sebuah penyakit yang dialami manusia. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan menjelaskan bahwa Diabetes adalah suatu penyakit mengenai kadar glukosa darah yang melampaui batas terlalu tinggi.

Jika penyakit diabetes terjadi pada seseorang, maka tubuh tidak menghasilkan cukup insulin dalam memecah glukosa menjadi sumber energi.

Maka seiring berjalannya waktu, diabetes dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti komplikasi diabetes yang banyak dialami masyarakat tanah air. Jika kalian menderita diabetes, maka penting untuk menjaga kadar glukosa darah dalam kisaran target.