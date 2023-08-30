Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Keliru, Ini Perbedaan Diabetes dan Gula Darah yang Perlu Diketahui

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:38 WIB
Sering Keliru, Ini Perbedaan Diabetes dan Gula Darah yang Perlu Diketahui
Ilustrasi Perbedaan Diabetes dan Gula Darah (Foto: Freepik)
A
A
A

PERBEDAAN diabetes dan gula darah yang perlu diketahui menarik untuk dikulik. Lantaran pemahaman kesehatan terkait diabetes dan gula darah sering dianggap keliru.

Berikut penjelasan lengkap perbedaan diabetes dan gula darah dilansir Medine Plus:

Pada dasarnya, diabetes dan gula darah merupakan satu kesatuan dari sebuah penyakit yang dialami manusia. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan menjelaskan bahwa Diabetes adalah suatu penyakit mengenai kadar glukosa darah yang melampaui batas terlalu tinggi.

Jika penyakit diabetes terjadi pada seseorang, maka tubuh tidak menghasilkan cukup insulin dalam memecah glukosa menjadi sumber energi.

Gula Darah

Maka seiring berjalannya waktu, diabetes dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti komplikasi diabetes yang banyak dialami masyarakat tanah air. Jika kalian menderita diabetes, maka penting untuk menjaga kadar glukosa darah dalam kisaran target.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737/minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170394/olahraga-nsVX_large.jpg
Angka Diabetes hingga Hipertensi Masih Tinggi, Wamenkes Ajak Masyarakat Olahraga 4 Kali Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/481/3138931/punya_luka_di_kaki_tak_kunjung_sembuh_waspada_diabetic_foot-DzLQ_large.jpg
Punya Luka di Kaki Tak Kunjung Sembuh? Waspada Diabetic Foot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/481/3136329/heboh_diabetes_tipe_5_resmi_diakui_kenali_gejala_dan_diagnosanya-Ck2B_large.jpg
Heboh Diabetes Tipe 5 Resmi Diakui, Kenali Gejala dan Diagnosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/483/3108285/emilia_contessa_meninggal_karena_serangan_jantung_ini_bahaya_dan_komplikasi_dari_diabetes-TnfK_large.jpg
Emilia Contessa Meninggal karena Serangan Jantung, Ini Bahaya dan Komplikasi dari Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/481/3104353/berusia_68_pria_ini_patahkan_mitos_sakit_diabetes_selamanya_dan_bisa_kurangi_berat_badan_hingga_11_kilogram-kSPq_large.jpg
Berusia 68, Pria Ini Patahkan Mitos Sakit Diabetes Selamanya dan Bisa Kurangi Berat Badan hingga 11 Kilogram
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement