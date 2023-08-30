5 Herbal untuk Cegah Radang Tenggorokan saat Polusi Udara

POLUSI udara di daerah Jabodetabek memberikan beberapa pengaruh buruk untuk kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit yang sering timbul adalah radang tenggorokan.

Ketika radang tenggorokan terjadi, tentu tubuh akan menjadi tidak nyaman karena terasa nyeri. Keadaan ini membuat seseorang malas makan karena akan terasa sakit jika menelan makanan.

Untuk itu, penting sekali menjaga kesehatan tenggorokan di tengah polusi udara yang buruk. Merangkum dari Healthline, Rabu (30/8/2023), berikut beberapa obat herbal yang dapat mencegah radang tenggorokan di tengah polusi udara yang buruk.

1. Akar jahe

Akar jahe memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Sebab, akar jahe memiliki sifat antimikroba yang bermanfaat untuk mengobati infeksi yang sedang terjadi di tenggorokan.

Walaupun demikian, kita tidak boleh mengonsumsi akar jahe secara berlebihan karena dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi pada tenggorokan dan mulut.

2. Teh madu

Secangkir teh hangat yang dicampur dengan madu bermanfaat untuk menenangkan tenggorokan yang teriritasi. Tidak hanya itu saja, sebuah studi menunjukkan senyawa yang ditemukan dalam teh diyakini memiliki sifat anti-inflamasi, antibakteri, antivirus, dan antijamur.

Sementara madu mampu mengurangi produksi lendir dan mengobati batuk seefektif obat yang dijual belikan secara bebas.

3. Cuka sari apel

Cuka sari apel memiliki sifat antimikroba. Dokter Yunani kuno Hippocrates menjelaskan, minuman ini dapat membantu menenangkan sakit tenggorokan. Cara pembuatan obat herbal ini sangatlah mudah yakni dengan mencampur cuka apel fermentasi, madu, air, rempah-rempah, serta buah-buahan lainnya.