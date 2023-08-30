Dear Penikmat Senja, Inilah 7 Spot Berburu Sunset di Banyuwangi Paling Ciamik!

BANYUWANGI, Jawa Timur dikenal dengan keindahan alamnya yang memesona, termasuk sejumlah pantai yang menawarkan kecantikan sunset-nya.

Momen ini biasanya akan diburu oleh penikmat pantai terlebih pecinta senja, menyaksikan langsung matahari tenggelam di wilayah tersebut.

Pantai-pantai di Banyuwangi ini tidak hanya dikenal dengan sunsetnya saja, tapi juga keindahan di sekelilingnya juga tak kalah menarik untuk dijelajahi. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 7 di antaranya.

1. Pantai Bama

Tempat berburu sunset di Banyuwangi ada di Pantai Bama. Secara administrasi, Pantai Bama masuk dalam wilayah Situbondo.

Yang mana untuk sampai ke lokasi pantai, Anda harus melewati gerbang masuk Taman Nasional Baluran yang berada di Jalan Banyuwangi – Situbondo KM. 35, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih.

Pantai Bama (Foto: dok. Tetty Savitri)

Pantai Bama sendiri disebut-sebut jadi bagian harta karunnya Taman Nasional Baluran. Banyak Spot-spot yang menarik yang bisa kalian gunakan untuk melakukan aktivitas di Pantai ini.

2. Pantai Pulau Merah

Lalu ada Pantai Merah yang lokasinya ada di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai ini juga memiliki bukit kecil yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter.

Selain itu di pantai ink juga dikenal sebagai spot yang pas untuk berburu sunset. Warna tanahnya yang berwarna merah, sehingga menambah kecantikan yang ditawarkan dari pantai satu ini.

3. Pantai Boom

Lalu ada Pantai Boom dulunya adalah pelabuhan yang sangat ramai. Lokasinya ada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemandangan di sini sangat cantik, dan jadi salah satu spot menarik berburu sunset

Selain itu Pantai Boom juga menjadi tempat favoritnya anak-anak muda di Banyuwangi, terutama saat senja tiba karena menantikan waktu matahari tenggelam tiba.