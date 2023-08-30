Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dijuluki Tanah Lotnya Yogyakarta, Intip 5 Daya Tarik Pantai Kukup Gunungkidul

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |09:00 WIB
Dijuluki Tanah Lotnya Yogyakarta, Intip 5 Daya Tarik Pantai Kukup Gunungkidul
Pantai Kukup di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, DIY. (Instagram @pantaikukup)
A
A
A

PANTAI Kukup dijuluki sebagai Tanah Lotnya Yogyakarta. Ya, pemandangan yang disuguhkan pantai ini memang mirip dengan Tanah Lot di Bali yang sangat populer di kalangan turis.

Pantai Kukup terletak di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, berjarak sekitar 62 kilometer dari pusat Kota Yogyakarta atau 1,5 hingga 2 jam naik kendaraan.

Harga tiket masuk ke Pantai Kukup Rp10.000 per orang. Jika bawa kendaraan, harus rogih biaya parkir; Rp2.000 untuk moto, Rp5.000, per mobil dan bus Rp20.000.

Pantai Kukup punya fasilitas memadai. Selain area parkir yang luas, ada juga toilet, musala, warung makanan dan minuman. Kemudian tersedia spot selfie, dan penginapan bagi wisatawan dari luar daerah.

Daya tarik Pantai Kukup

Pantai Kukup memiliki banyak daya tarik buat wisatawan. Apa saja?

 Ilustrasi

Pantai Kukup (Shutterstock)

1. Berfoto di Bukit Karang Pulau Jumino

Bukit Karang Pulau Jumino yang mirip Tanah Lot Bali adalah daya tarik utama Pantai Kukup. Bisa berfoto ria di tempat ini.

2. Bermain Pasir

Anda juga bisa melakukan aktivitas bermain di bibir pantai yang cukup tenang. Hamparan pasir putih yang indah menambah kecantikan pantai ini.

