Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Melacak Jejak Sejarah Indonesia di Tropenmuseum Belanda

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:02 WIB
Melacak Jejak Sejarah Indonesia di Tropenmuseum Belanda
Koleksi arca candi Indonesia di Tropenmuseum, Amsterdam, Belanda (Foto: dok. Heide Ohlendorf)
A
A
A

SEBAGAI negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya, Belanda menyimpan banyak benda bersejarah maupun dokumentasi penting terkait perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan.

Semua itu tersimpan rapi di berbagai museum yang ada di negeri kincir angin. Salah satu museum yang concern mengangkat sejarah perjalanan bangsa Indonesia ialalah Tropenmuseum di Kota Amsterdam.

Di museum ini, Belanda detail menceritakan sejarah perjalanan Indonesia dan menariknya hal buruk atau aib Belanda pun diungkap, meski fakta ini mungkin pahit dan memalukan negeri mereka sebagai penjajah di masa lampau.

Banyak koleksi benda sejarah Indonesia yang dipajang di Tropenmuseum, yang mana hal ini sebagai kekayaan budaya dan edukasi bagi masyarakat dunia untuk mengetahui lebih dalam perjuangan rakyat Indonesia.

Tropenmuseum, Amsterdam

Ilustrasi awal kedatangan Belanda ke Indonesia (Foto: IG/ajengkamaratih_)

Tropenmuseum terletak di Kota Amsterdam, Belanda dan berdiri pada 1864. Museum ini dinobatkan sebagai museum etnografi dan antropologi terbesar di kota itu. Museum ini mengumpulkan berbagai benda bersejarah yang merupakan warisan dari kolonial Belanda.

Tropenmuseum memiliki banyak koleksi peninggalan dari Indonesia. Salah satu hal menarik adalah, museum ini menampilkan berbagai koleksi foto dan video tentang potret riil Indonesia semasa penjajahan Belanda.

Melansir dari akun Instagram @ajengkamaratih, berikut sejumlah fakta menarik terkait Tropenmuseum, Belanda;

1. Relief menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia-Belanda

Di salah satu sisi bangunan terdapat relief yang menceritakan kehidupan penduduk Hindia Belanda saat pendudukan VOC.

2. Jujur tentang masa pendudukan VOC

Satu hal yang menarik, museum ini tidak menutup-nutupi bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh tentara VOC sejak mereka datang ke bumi ibu pertiwi.

Tropenmuseum, Amsterdam

Koleksi foto bersejarah Indonesia di Tropen Museum (Foto: IG/@tropenmuseum)

Mereka juga menceritakan secara detail bagaimana program tanam paksa dilakukan yang membuat VOC semakin tajir melintir kala itu.

Pengelola Tropenmuseum juga berani membenarkan jika barang-barang di sana merupakan hasil rampasan di masa pendudukan Belanda.

Di Tropenmuseum pengunjung akan menemukan pameran yang menarasikan dengan jujur mengenai masa pendudukan VOC di Indonesia.

Pameran ini menggambarkan dengan jelas peran VOC dalam penjajahan dan eksploitasi ekonomi di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/408/3070251/wolfs_lair_markas_rahasia_hitler_yang_hampir_mengubah_sejarah-SBxf_large.jpg
Wolf’s Lair, Destinasi Wisata Markas Rahasia Hitler yang Hampir Mengubah Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/408/3050429/rumah_rengasdengklok-SkZK_large.JPG
Intip Rumah Pahlawan Tanpa Bintang di Rengasdengklok, Tonggak Sejarah Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/408/3044962/ukiran_kuno_di_gubuk_tempat_lahir_halim_perdanakusuma-ykP6_large.JPG
Melihat Ukiran Kuno di Gubuk Tempat Lahir Pahlawan Nasional Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/408/3012590/intip-kemegahan-candi-sewu-tempat-dwi-sasono-rayakan-waisak-bareng-sophia-latjuba-dan-eva-celia-nHfg10YWdx.JPG
Intip Kemegahan Candi Sewu, Tempat Dwi Sasono Rayakan Waisak Bareng Sophia Latjuba dan Eva Celia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000298/mengenal-mancanagera-timur-wilayah-pecahan-kesultanan-mataram-pascatakluk-dari-voc-belanda-kd3iW3xrJY.JPG
Mengenal Mancanagera Timur, Wilayah Pecahan Kesultanan Mataram Pascatakluk dari VOC Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/406/2998579/mendut-buddhist-monastery-wisata-unik-gratisan-di-magelang-vibes-thailand-d0fQ2TZZva.JPG
Mendut Buddhist Monastery, Wisata Unik Gratisan di Magelang Vibes Thailand
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement