Melacak Jejak Sejarah Indonesia di Tropenmuseum Belanda

SEBAGAI negara yang pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya, Belanda menyimpan banyak benda bersejarah maupun dokumentasi penting terkait perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan.

Semua itu tersimpan rapi di berbagai museum yang ada di negeri kincir angin. Salah satu museum yang concern mengangkat sejarah perjalanan bangsa Indonesia ialalah Tropenmuseum di Kota Amsterdam.

Di museum ini, Belanda detail menceritakan sejarah perjalanan Indonesia dan menariknya hal buruk atau aib Belanda pun diungkap, meski fakta ini mungkin pahit dan memalukan negeri mereka sebagai penjajah di masa lampau.

Banyak koleksi benda sejarah Indonesia yang dipajang di Tropenmuseum, yang mana hal ini sebagai kekayaan budaya dan edukasi bagi masyarakat dunia untuk mengetahui lebih dalam perjuangan rakyat Indonesia.

Ilustrasi awal kedatangan Belanda ke Indonesia (Foto: IG/ajengkamaratih_)

Tropenmuseum terletak di Kota Amsterdam, Belanda dan berdiri pada 1864. Museum ini dinobatkan sebagai museum etnografi dan antropologi terbesar di kota itu. Museum ini mengumpulkan berbagai benda bersejarah yang merupakan warisan dari kolonial Belanda.

Tropenmuseum memiliki banyak koleksi peninggalan dari Indonesia. Salah satu hal menarik adalah, museum ini menampilkan berbagai koleksi foto dan video tentang potret riil Indonesia semasa penjajahan Belanda.

Melansir dari akun Instagram @ajengkamaratih, berikut sejumlah fakta menarik terkait Tropenmuseum, Belanda;

1. Relief menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia-Belanda

Di salah satu sisi bangunan terdapat relief yang menceritakan kehidupan penduduk Hindia Belanda saat pendudukan VOC.

2. Jujur tentang masa pendudukan VOC

Satu hal yang menarik, museum ini tidak menutup-nutupi bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh tentara VOC sejak mereka datang ke bumi ibu pertiwi.

Koleksi foto bersejarah Indonesia di Tropen Museum (Foto: IG/@tropenmuseum)

Mereka juga menceritakan secara detail bagaimana program tanam paksa dilakukan yang membuat VOC semakin tajir melintir kala itu.

Pengelola Tropenmuseum juga berani membenarkan jika barang-barang di sana merupakan hasil rampasan di masa pendudukan Belanda.

Di Tropenmuseum pengunjung akan menemukan pameran yang menarasikan dengan jujur mengenai masa pendudukan VOC di Indonesia.

Pameran ini menggambarkan dengan jelas peran VOC dalam penjajahan dan eksploitasi ekonomi di Indonesia.