Cantiknya Kali Bawi Maybrat, Airnya Sebening Kaca Bikin Terpesona Siapa Saja

Kali Kaca atau Kali Bawi di Kampung Bawi, Ayamaru, Maybrat, Papua Barat Daya. (Youtube RCN Channel)

PAPUA menyajikan keindahan alam yang luar biasa. Ada banyak spot cantik yang bisa dijadikan tempat berwisata, salah satunya adalah Kali Bawi atau Kali Kaca di Kampung Bawi, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Kali Kaca pesonanya bisa membuat kagum siapa saja. Kali kecil yang mengalir dalam di tengah hutan belantara nan rindang ini airnya sangat jernih seperti kaca dengan warna biru toska. Saking jernihnya, sampai-sampai bebatuan di dasar sungai bisa terlihat dari permukaan.

Dalam video berdurasi 28 detik yang diunggah akun Instagram @noe_macho, terlihat Kali Bawi begitu tenang dengan air jernih dan terlihat bebatuan besar di dasarnya.

Pemandangan di sekelilingnya juga sangat asri dan sejuk karena penuh pepohonan hijau.

Kali Kaca bisa diakses dari Kota Sorong, jaraknya sekitar 3 sampai 4 jam perjalanan. Anda akan melewati Kampoeng Saloek, Danau Farmu Ayamaru setelah itu ikuti petunjuk yang ada.