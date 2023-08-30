7 Gereja Tertua dan Paling Bersejarah di Dunia, Wisata Rohani yang Mengagumkan

GEREJA merupakan tempat beribadah umat Kristiani. Sebagian besar gereja seperti yang kita kenal sekarang mulai menyebar ke seluruh dunia setelah abad ke 2 Masehi. Memiliki sejarah, bentuk bangunan unik dan budaya dalam sistem keagamaan.

Gereja-geraja tertua bisa menjadi pilihan buat wisata rohani untuk mengenal lebih jauh sejarah Yesus dilahirkan dan penyebaran Kristen.

Masuk dalam warisan dunia, berikut gereja tertua dan bersejarah di dunia dikutip dari Touropia.

1. Mor Gabriel Monastery – 397 M

Dalam bahasa Suryani bangunan ini dikenal sebagai Deyrulumur. Terletak di kawasan dataran tinggi Tur Abdin, Provinsi Mardin di tenggara Turki.

Biara Ortodoks ini didirikan tahun 397 masehi oleh seorang pertapa dan muridnya yang bernama Mor Shmu’el dan Mor Mor Shem’un, yang masih berdiri hingga saat ini. Pada abad ke 7 biara ini dikenal dengan kehidupan asketisnya.

Mor Gabriel Monastery di Turki (IG @morgabriel_manastiri)

Asketis merupakan ajaran yang meninggalkan kehidupan yang bersifat duniawi dan materi. Selain itu, terjadi pembantaian di zaman genosida Asiria di mana para biarawati dibantai oleh Bangsa Kurdi, dan biksu dibunuh oleh orang-orang Mongol.

Karena itu, Biara Mor Gabriel menjadi tempat penting bagi umat Kristen Suriah, dan telah melahirkan banyak pendeta, biarawati dan pengurus gereja lainnya. Bangunan tua ini difungsikan juga sebagai tempat ibadah umat Ortodoks.

2. Monastery of St. Anthony - 356 M

Biara ini terletak sekitar 334 km sebelah tenggara Kairo, dan terletak juga di sebelah Oasis di tengah padang gurun. Pada abad 11, bangunan ini hancur karena terjadinya peperangan.

Sebelum menjadi Biara St. Anthony, bangunan itu merupakan sebuah provinsi di Perancis yang dijadikan tempat istirahat yang disebut Dauphine, dimana pada saat Konstantinopel dikalahkan tempat itu adalah Ordo Rumah Sakit San Antonio, yang terdapat salib mesir atau tau.

Monastery of Saint Anthony (IG @nicoleboch)

Anthony merupakan pelopor tradisi Monastik Kristen, yang diartikan sebagai pola hidup kesalehan individu-individu yang menjalani kehidupan asketis yang tertutup, dan segala kehidupan ditujukan pada ibadah Kristiani.

3. Cathedral of Triel – 340 M

Bangunan ini merupakan katedral tertua di Jerman yang dibangun pada tahun 340 masehi yang berlokasi di Trier, Jerman. Katedral ini berukuran 112 meter panjang dan lebar 41 meter, dan menjadi bangunan gereja keagamaan terpenting di Trier.

Pada 1986, Katedral Trier terdaftar di dalam situs Warisan Dunia UNESCO. Selain itu gereja ini memiliki artefak sebuah jubah yang dikenakan Yesus saat disalibkan, dan artefak paku suci yang digunakan untuk memaku Yesus di kayu salib.