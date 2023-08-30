Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ngerinya Ular Nabau Penjaga Hutan Kalimantan, Panjangnya 80 Meter dan Punya 7 Lubang Hidung

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:01 WIB
Ngerinya Ular Nabau Penjaga Hutan Kalimantan, Panjangnya 80 Meter dan Punya 7 Lubang Hidung
Ilustrasi Ular Nabau (Foto: Dinoanimals)
A
A
A

FOTO penampakan ular raksasa sedang berenang di Sungai Baleh, Sibu, Sarawak, sebelah utara Kalimantan yang masuk wilayah Malaysia pernah viral pada tahun 2009 lalu.

Pada foto yang menurut informasi dijepret pada 11 Februari 2009 itu terlihat ular berukuran sangat besar sedang berenang meluk-liuk di sebuah sungai tropis yang dikelilingi hutan gambut.

Potret ular raksasa ini lantas mengusik pikiran para ilmuwan soal legenda ular Nabau sang penunggu hutan Kalimantan.

Bahkan foto ular berwarna hitam tersebut pernah dirilis oleh media ternama Inggris, The Telegraph.

Ilustrasi Ular Raksasa

Ilustrasi ular raksasa (Foto: Laitimes) 

Ya, ular Nabau merupakan hewan melata ini sangat dihormati bahkan dikeramatkan oleh Suku Dayak, selain ular Tangkalaluk.

Menurut kepercayaan masyarakat lokal, ular Nabau memiliki panjang mencapai 80 meter dan memiliki 7 lubang hidung dengan kepala mirip naga.

Hingga kini mitos soal ular Nabau terus menjadi perdebatan luas, baik di Kalimantan maupun warga Malaysia sendiri. Memang tak dipungkiri jika Kalimantan memiliki ular-ular berukuran super besar.

Masyarakat desa yang tinggal sekitar Sungai Baleh sangat memercayai keberadaan makhluk mistik tersebut.

Selain itu, masyarakat memang sering melihat ular-ular besar di kawasan itu. Adapun rekor ular terpanjang di dunia saat ini masih dipegang Anaconda (eunectes) dari hutan Amazon. Reptil buas ini sebenarnya masih kerabat dari ular boa.

