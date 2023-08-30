Savana Bromo Terbakar, Pengelola Pastikan Tak Pengaruhi Aktivitas Wisata

KEBAKARAN melanda kawasan Gunung Bromo tepatnya di Savana Bukit Teletubbies. Lokasi kebakaran tepatnya berada di savana kawasan Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Dari informasi video dan foto yang beredar di media sosial, tampak asap putih terekam oleh wisatawan yang masuk ke Gunung Bromo.

Terlihat titik api berlokasi tak terlalu jauh dengan jalur yang dilalui oleh jeep yang membawa wisatawan.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS, Septi Eka Wardhani mengakui, kebakaran terjadi lahan savana yang berada di kawasan Jemplang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang dan sebagian Kabupaten Lumajang tersebut terjadi pada Rabu pagi kemarin.

"Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut," kata Septi saat dikonfirmasi MNC Portal.

Kendati terbakar, hingga kini ia memastikan aktivitas kebakaran tidak mengganggu wisata khususnya di wilayah Kabupaten Malang yang akan menuju Gunung Bromo. Meski demikian, ia meminta wisatawan juga tetap menjaga untuk tidak menyalakan sumber api agar tidak menyebar.

"Untuk sementara belum terdampak (aktivitas wisata), tapi kami mengimbau agar wisatawan tetap untuk ikut menjaga kawasan agar tidak membuat sumber api," ungkap dia.

Pihaknya telah mengerahkan sejumlah personel untuk menangani kebakaran lahan di antara Kabupaten Malang dan sebagian masuk wilayah Kabupaten Lumajang. Personel itu terdiri dari petugas Balai Besar TNBTS dibantu beberapa masyarakat dan relawan.

"Personel diterjunkan dari beberapa resort Pengelola Taman Nasional (PTN) dibantu Masyarakat Peduli Api (MPA) dan sejumlah mitra. Untuk detail jumlah personel masih belum bisa saya sebutkan," ujarnya.