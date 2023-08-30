Awas! Jangan Konsumsi Makanan dan Minuman Ini di Pesawat, Pramugari Ungkap Risikonya

SAAT berada di atas pesawat, tekanan udara yang berbeda dapat memengaruhi cara tubuh merespons makanan dan minuman.

Oleh karenanya, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika memilih makanan dan minuman yang akan dipesan selama penerbangan.

Celina Bedding, seorang pramugari baru-baru ini memperingatkan agar tidak memesan minuman tertentu pada saat penerbangan. Dia telah menyoroti makanan dan minuman yang sebaiknya jangan pernah dipesan oleh para penumpang saat terbang di ketinggian 30.000 kaki.

Celina juga mengimbau penumpang agar tidak meminum air keran dan sebisa mungkin menghindari makanan pesawat.

"Untuk semua penumpang di luar sana, apakah Anda seorang penumpang yang sering terbang, sesekali terbang, penumpang musiman atau akan segera terbang untuk pertama kalinya, saya ingin mengatakan kepada Anda: jangan pernah meminum air keran dari kamar mandi pesawat,” kata Celine mengutip Mirror.

Ia juga mengungkapkan alasan mengapa minum air keran di pesawat tidak layak diminum.

"Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa air ini tidak sehat untuk diminum. Anda mungkin sudah pernah melihat tanda tersebut karena sebagian besar pesawat memilikinya di dekat keran. Anda mungkin mengira itu hanya cara untuk membuat Anda membeli minuman. Tapi sebenarnya itu untuk kesehatan Anda sendiri. Jadi, jangan minum air keran di pesawat," tuturnya.