HOME WOMEN TRAVEL

Asal-usul Desa Limbo Wolio, Kampung Unik di Sulawesi Tenggara dengan Sejuta Pesona

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:02 WIB
Asal-usul Desa Limbo Wolio, Kampung Unik di Sulawesi Tenggara dengan Sejuta Pesona
Desa Wisata Limbo Wolio, Sulawesi Tenggara (Foto: IG/@limbo_wolio)
A
A
A

SULAWESI Tenggara (Sulteng) punya pesonanya sendiri yang bisa bikin siapapun terperangah oleh keindahannya. Ada sejumlah destinasi wisata menarik, hingga perkampungan unik salah satunya adalah Desa Limbo Wolio.

Bahkan kampung ini terpilih sebagai desa terbaik dalam pemilihan 50 Desa Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada 2022 lalu yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Nah, apa saja sih yang ada di Desa Limbo Wolio? Berikut ulasannya sebagaimana mengutip laman Jadesta Kemenparekraf;

Lokasi Desa Limbo Wolio

Desa Wisata Limbo Wolio di Kawasan Benteng Keraton Buton (Benteng Wolio). Limbo Wolio adalah merupakan nama populer dari sebutan sebuah Desa Wisata.

Desa Limbo Wolio

Secara administrasi berada di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian jika dilihat letak geografis Desa Wisata Limbo Wolio berada dalam Kawasan Benteng Keraton Buton (Benteng Wolio) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Sejarah Desa Limbo Wolio

Secara tradisional, kawasan ini bernama Wolio yang merupakan pusat kerajaan dan Kesultanan Buton. Karena itu, kawasan yang secara administratif dewasa ini disebut Kelurahan Melai telah menapaki proses panjang sejarah setua riwayat Wolio itu sendiri.

Halaman:
1 2
      
