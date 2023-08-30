Dukung Asita Travel Fair, Sandiaga Optimistis Dongkrak Kunjungan Wisatawan Nusantara

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penyelenggaraan Asita Travel Fair, yang akan diselenggarakan di SMESCO, Jakarta Jakarta Selatan pada 13-15 Oktober 2023 mendatang.

"Asita Travel Fair kami dukung karena ini bagian dari kolaborasi untuk kebangkitan ekonomi. Harapannya Asita Travel Fair ini menjadi bentuk kolaborasi yang 360 derajat karena juga merangkul pemerintah, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan komunitas," kata Sandi dalam Weekly Brief with Sandi Uno belum lama ini.

Sandi berharap Travel Fair dapat mendorong perjalanan wisata nusantara (wisnus) sehingga dapat mempercepat pencapaian target pergerakan wisnus tahun ini sebesar 1,4 miliar.

"Dan kita harapkan lebih dari 3.000 potensi bisnis bertemu dalam business matching,” lanjutnya.

Sandi menjelaskan, Asita Travel Fair merupakan pameran business to consumer atau B2C yang akan mengakomodir seluruh anggota Asita untuk menjual atau mengenalkan produk daerah dalam 130 booth yang disediakan oleh penyelenggara.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menegaskan, Kemenparekraf akan turut mempromosikan Asita Travel Fair kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) se-Indonesia.