Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dukung Asita Travel Fair, Sandiaga Optimistis Dongkrak Kunjungan Wisatawan Nusantara

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:00 WIB
Dukung Asita Travel Fair, Sandiaga Optimistis Dongkrak Kunjungan Wisatawan Nusantara
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penyelenggaraan Asita Travel Fair, yang akan diselenggarakan di SMESCO, Jakarta Jakarta Selatan pada 13-15 Oktober 2023 mendatang.

"Asita Travel Fair kami dukung karena ini bagian dari kolaborasi untuk kebangkitan ekonomi. Harapannya Asita Travel Fair ini menjadi bentuk kolaborasi yang 360 derajat karena juga merangkul pemerintah, Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan komunitas," kata Sandi dalam Weekly Brief with Sandi Uno belum lama ini.

Sandi berharap Travel Fair dapat mendorong perjalanan wisata nusantara (wisnus) sehingga dapat mempercepat pencapaian target pergerakan wisnus tahun ini sebesar 1,4 miliar.

Infografis Tren Traveling 2023

"Dan kita harapkan lebih dari 3.000 potensi bisnis bertemu dalam business matching,” lanjutnya. 

Sandi menjelaskan, Asita Travel Fair merupakan pameran business to consumer atau B2C yang akan mengakomodir seluruh anggota Asita untuk menjual atau mengenalkan produk daerah dalam 130 booth yang disediakan oleh penyelenggara.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menegaskan, Kemenparekraf akan turut mempromosikan Asita Travel Fair kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) se-Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement