HOME WOMEN TRAVEL

Jakarta Polusi, Sandiaga Siap Ajak Delegasi KTT ASEAN 2023 Healing ke Yogyakarta

Antara , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |04:03 WIB
Jakarta Polusi, Sandiaga Siap Ajak Delegasi KTT ASEAN 2023 Healing ke Yogyakarta
Menparekraf Sandiaga Uno (Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno bakal mengajak para delegasi KTT Ke-43 ASEAN di DKI Jakarta untuk mengunjungi destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya sampaikan bahwa yang ber-KTT di ASEAN mungkin bisa 'extend' untuk datang ke Yogyakarta karena di sini kita bisa 'healing' sekaligus 'refreshing'," kata Sandiaga di Yogyakarta seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (30/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Sandiaga, langkah untuk mengajak para delegasi KTT ASEAN berkunjung ke Yogyakarta karena banyak destinasi wisata yang menarik.

 

Selain itu, Yogyakarta juga memiliki kualitas udara yang bagus dibandingkan di DKI Jakarta yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara di angka 30.

 BACA JUGA:

"Yogyakarta ini salah satu destinasi yang luar biasa karena dari kualitas udara, waktu berangkat dari Jakarta di atas 150 berarti tidak baik atau tidak sehat sampai di Yogyakarta sekitar 30 merupakan kondisi udara yang sangat baik," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
