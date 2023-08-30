Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Nginep di Hotel dengan Diskon s.d 50% + 10%? Catat Tanggal & Jamnya!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |10:26 WIB
Mau Nginep di Hotel dengan Diskon s.d 50% + 10%? Catat Tanggal & Jamnya!
Nikmati diskon hotel di Mister Aladin.
A
A
A

PENGEN liburan tapi nggak mau ada banyak aktivitas? Nginep di hotel aja! Kebetulan, Anda bisa dapat diskon hingga 50% + 10% dari Mister Aladin untuk menginap di hotel-hotel pilihan terbaik!

Nggak cuma itu, Anda juga bisa dapat diskon tambahan kalau bayar pakai kartu kredit digibank, atau aplikasi pay later seperti Kredivo dan Indodana! Lumayan kan, jadi bisa booking hotel duluan dan bayar belakangan plus dapat diskon!

 BACA JUGA:

Tapi, promonya berlaku setiap Rabu dan Jumat saja, dari jam 14.00 sampai 19.00! Jadi, pastikan Anda meluangkan waktu pada hari tersebut supaya nggak ketinggalan diskonnya. Soalnya, periodenya terbatas nih, jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari!

Menginap di hotel merupakan salah satu jenis liburan yang tak hanya menyenangkan, tapi juga bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Bagaimana tidak, mau rebahan seharian atau melakukan kegiatan yang seru, semua terserah Anda!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188831//liburan_akhir_tahun-P5z9_large.jpg
Rencanakan Liburan Tahun Baru Tanpa Khawatir Biaya: Ada Diskon Hotel hingga Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188828//liburan_akhir_tahun-elng_large.jpg
Strategi Liburan Hemat dan Nyaman di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/25/3188741//mister_aladin-sCh0_large.jpg
Liburan ke Vietnam Jelas Selalu Hemat: Diskon Hotel sampai 30 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187244//mister_aladin-5XpU_large.jpg
Perjalanan ke Thailand Semakin Terjangkau: Diskon Hotel hingga 35 Persen  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185909//mister_aladin-DG7M_large.jpg
Solusi Liburan Hemat Tanpa Mengurangi Kenyamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185905//freepik-X80V_large.jpg
Transportasi Udara sebagai Pendukung Ekspansi Jaringan Bisnis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement