Mau Nginep di Hotel dengan Diskon s.d 50% + 10%? Catat Tanggal & Jamnya!

PENGEN liburan tapi nggak mau ada banyak aktivitas? Nginep di hotel aja! Kebetulan, Anda bisa dapat diskon hingga 50% + 10% dari Mister Aladin untuk menginap di hotel-hotel pilihan terbaik!

Nggak cuma itu, Anda juga bisa dapat diskon tambahan kalau bayar pakai kartu kredit digibank, atau aplikasi pay later seperti Kredivo dan Indodana! Lumayan kan, jadi bisa booking hotel duluan dan bayar belakangan plus dapat diskon!

BACA JUGA:

Tapi, promonya berlaku setiap Rabu dan Jumat saja, dari jam 14.00 sampai 19.00! Jadi, pastikan Anda meluangkan waktu pada hari tersebut supaya nggak ketinggalan diskonnya. Soalnya, periodenya terbatas nih, jangan sampai Anda menyesal di kemudian hari!

Menginap di hotel merupakan salah satu jenis liburan yang tak hanya menyenangkan, tapi juga bisa menenangkan jiwa dan pikiran. Bagaimana tidak, mau rebahan seharian atau melakukan kegiatan yang seru, semua terserah Anda!