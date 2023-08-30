Alun-Alun Ciranjang, Ikon Baru Wisata Cianjur yang Berdiri di Lahan Bekas Pasar Terbakar

MASYARAKAT di wilayah timur Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dapat menikmati objek wisata baru Alun-Alun Ciranjang yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran Rp10,3 miliar, lengkap dengan fasilitas penunjang termasuk tempat promosi produk UMKM.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan bawha pengelolaan Alun-alun Ciranjang akan diserahkan Pemprov Jabar ke Pemkab Cianjur dan segera melakukan penataan pedagang kaki lima di sekitar lokasi, agar layak dikunjungi wisatawan lokal dan luar daerah.

"Sebelumnya Alun-alun Ciranjang adalah bekas Pasar Ciranjang yang terbakar beberapa waktu lalu, setelah disulap Pemprov Jabar menjadi alun-alun kebanggaan warga sekitar, nanti akan dibuat pusat promosi UMKM sesuai janji Gubernur Jabar Ridwan Kamil," katanya seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (30/8/2023).

Bupati Cianjur menjelaskan Gubernur Jabar juga berjanji setelah pembangunan alun-alun tuntas, baru penataan Pasar Ciranjang akan dilakukan guna meningkatkan perekonomian di wilayah timur Cianjur, sedangkan Pemkab Cianjur akan diberikan tugas mengelola pasar dan alun-alun.

"Untuk menunjang keberadaan Alun-alun Ciranjang, kami akan menambah sarana dan prasarana penunjang, sehingga pusat keramaian di Ciranjang dapat meningkatkan kebahagiaan dan perekonomian warga sekitar," katanya.