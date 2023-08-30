Catat! 5 Alasan Kenapa Traveler Harus Liburan ke Kepulauan Derawan, Maldivesnya Indonesia

Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. (Instagram @derawan_travel)

KEPULAUAN Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Bukan hanya cantik di permukaan, tapi alam bawah lautnya juga memukau.

Derawan dijuluki juga sebagai Maladewa atau Madivesnya Indonesia, karena pemandangan di kepulauan tersebut mirip dengan Maldives, negara kepulauan di Asia Selatan yang sering jadi tujuan liburan turis dunia.

Untuk menikmati Derawan kini lebih mudah karena Berau sudah memiliki aksesibilitas cepat terhubung ke berbagai kota.

Penerbangan langsung membuka peluang bagi masyarakat, wisatawan dan pebisnis dari Berau dengan lebih banyak tujuan dan membuka pintu bagi kepentingan keluarga, pertumbuhan pariwisata dan bisnis.

Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa Batik Air akan terbang non-stop setiap hari dari Jakarta dan Surabaya ke Bandara Kalimarau, Berau mulai 6 September 2023.

Lalu mengapa wisatawan harus liburan ke Kepulauan Derawan?

Kepulauan Derawan

1. Keindahan Bawah Laut Menakjubkan

Seperti Maladewa, Kepulauan Derawan memiliki perairan yang jernih dan pantai berpasir putih yang memukau. Istimewanya adalah kekayaan ekosistem bawah laut.

Terumbu karang masih alami dan beragam, serta populasi laut yang kaya dan indah, membuat Kepulauan Derawan menjadi surga bagi penyelam dan pecinta snorkeling.

2. Penyu Laut dan Manta

Derawan dikenal sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk melihat penyu hijau dan penyu sisik, yang sering berkumpul di pantai-pantai tempat mereka bertelur.

Selain itu, ada peluang langka menyaksikan ikan pari manta yang elegan berenang di dekat perairan ini.