So Sweet! Pilot Umumkan Sang Ibu Jadi Pramugari di Pesawatnya, Pertama Kali Terbang Bersama

DALAM dunia penerbangan, seringkali terdapat cerita menarik. Baru-baru ini ada kisah inspiratif dalam penerbangan pesawat United Airliness.

Pilot yang mengemudikan pesawat tersebut mengumumkan bahwa ibu kandungnya sebagai pramugari dalam penerbangan itu. Ini kali pertama keduanya terbang bersama dalam satu pesawat sebagai pilot dan awak kabin.

Momen haru tersebut terjadi dalam penerbangan dari Washington DC, Amerika Serikat menuju Madrid, Spanyol.

Sebelum terbang, pilot Cole Doss (31) mengumumkan lewat mikrofon bahwa pramugari pesawat yang dikemudikannya itu adalah sang ibu. Ini dilakukannya sebagai penghormatan kepada ibunya yang telah menjadi pramugari selama lebih dari 40 tahun.

BACA JUGA:

Awal bulan ini, dia mengungungah video di instagram. Video itu menampilkan momen pengumuman pra-penerbangannya saat saat berada di pesawat dari Washington menuju Madrid.

Dalam Video yang dibagikan di instagram, Doss mengangkat lengan ibunya ke udara untuk merayakan dukungan dan kariernya.

Pesawat United Airlines (Wikipedia)

“Dia adalah salah satu pendukung terbesar dalam hidup saya dan dalam karier saya menjadi pilot sejak pelajaran penerbangan pertama saya” kata Doss kepada penumpang seperti dilansir dari Kake.com, Rabu (30/8/2023).

“Kepada ibu saya, saya mencintaimu, dan kepada semua orang di dalam pesawat, selamat datang di langit ramah keluarga kami,” lanjutnya.

BACA JUGA:

Doss mengatakan kepada Good Morning America bahwa penerbangan bulan lalu dari Washington DC ke Madrid bukan hanya pertama kalinya dia dan ibunya melakukan pernerbangan bersama, tetapi juga pertama kalinya ibunya terbang bersamanya sebagai pilot.

“Ini adalah pertama kalinya saya bisa menerbangkan ibu saya” katanya

“Di sekolah penerbangan, dia sedikit gugup dengan pesawat kecil, jadi saya tidak pernah bisa terbang bersamanya ke sana,” tuturnya.

Doss menjelaskan bahwa ibunya biasanya bekerja di penerbangan ke Asia, tetapi ketika tahu bahwa dia akan menjadi pilot penerbangan ke Spanyol, ibunya menukar jadwal dengan pramugari lain agar mereka bisa terbang bersama.

BACA JUGA:

Pada hari penerbangan, Doss pilot United Airlinees sejak Februari 2022 dan ibunya naik pesawat bersama. “Kami bertemu di area parkir karyawan. Kami naik bus bersama. Lalu melewati proses keamanan dan berjalan ke pintu keberangkatan bersama-sama” katanya

“Sangat menyenangkan bisa berbagi semua momen itu dengan ibu” sambungnya.