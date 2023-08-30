Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

3 Makanan Khas Flores yang Terbuat dari Jagung, Pelancong Wajib Coba

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |00:04 WIB
3 Makanan Khas Flores yang Terbuat dari Jagung, Pelancong Wajib Coba
Jagung bose khas NTT. (Foto: Cookpad.com)
A
A
A

PULAU Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan hanya masyhur dengan keindahan alamnya, tapi juga punya beragam kuliner khas yang terbuat dari jagung. Makanan ini menjadi salah satu hidangan favorit warga di Indonesia timur.

Di Flores, jagung adalah makanan berat pengganti nasi, sehingga masyarakat di sana mengambil sumber karbohidrat dari tanaman dengan buah biji-bijian ini. Bukan sekadar direbus atau dibakar, tapi juga diolah menjadi aneka hidangan lezat lainnya.

Nah berikut ini tiga olahan jagung yang paling terkenal di Flores. Jika Anda berlibur ke Pulau ini, jangan lupa untuk mencicipinya.

1. Jagung Bose

Jagung bose adalah bubur jagung khas Flores, yang diolah menggunakan santan, kacang merah dan juga kacang tanah. Biasanya masyarakat di sana menyantapnya bersama ikan bakar, yakni sebagai hidangan pendampingnya.

Jagung bose

Nah di Flores sendiri biasanya jagung bose ini disantap untuk menu sarapan atau makan malam. Kemudian umumnya hidangan ini bisa juga dijumpai di kawasan NTT lainnya.

2. Jagung Catemak

Kemudian ada jagung catemak, jadi salah satu kuliner khas Flores yang tidak boleh Anda lewatkan. Olahan jagung satu ini berkuah dan disajikan dengan makanan pendamping lainnya, seperti kacang tanah, kacang hijau, dan juga lidi.

Supaya lebih nikmat, Anda bisa menambahkannya dengan perasaan jeruk nipis, sehingga rasanya menjadi lebih kaya yaitu asin, gurih dan juga segar serta sangat terasa rempahnya.

Halaman:
1 2
      
