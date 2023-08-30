Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Suka Makan Buah? Hindari Lakukan 5 Kesalahan Ini

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |23:30 WIB
Suka Makan Buah? Hindari Lakukan 5 Kesalahan Ini
5 kesalahan saat makan buah, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

BANYAK orang suka makan buah karena rasanya enak dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Ya, mengonsumsi buah-buahan teratur sehari-hari, jadi salah atu cara untuk mendapatkan nutrisi penting yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh.

Supaya nutrisi dalam buah tersebut dapat terserap secara optimal, maka cara mengonsumsinya juga harus diperhatikan loh! Jangan sampai, sudah rajin dan teratur makan buah, tapi ternyata cara makannya salah. Imbasnya, nutrisi penting pun gagal didapat.

Ketahui lima kesalahan umum saat makan buah di bawah ini, sebagaimana dilansir dair Food NDTV, Rabu (30/8/2023) agar Anda bisa menghindari kesalahan dalam mengonsumsi buah.

1. Jangan langsung minum air: Sebagian besar buah-buahan memiliki kandungan air yang tinggi dan baik untuk detoksifikasi. Jadi jika Anda langsung minum air mineral setelah makan buah-buahan, ini justru dapat mengganggu proses pencernaan dan berpotensi menyebabkan asam lambung naik. Selain itu, juga berpotensi menyebabkan mual, sakit kepala, dan masalah terkait lainnya. Saat minum air putih setidaknya satu jam setelah makan buah ya!

2. Hindari makan buah yang terlalu lama disimpan: Jangan makan buah potong yang sudah disimpan dalam waktu lama. Hal ini seharusnya jangan dilakukan pada buah-buahan, mendiamkan buah yang dipotong dalam waktu lama dapat menyebabkan keracunan dan kandungan nutrisinya jadi hilang. Selain itu, buah-buahan menjadi lembek dan rasanya hambar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
