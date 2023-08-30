Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kaya Nutrisi, Ini 7 Manfaat Yogurt bagi Kesehatan

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:49 WIB
Kaya Nutrisi, Ini 7 Manfaat Yogurt bagi Kesehatan
Ini 7 Manfaat Yogurt bagi Kesehatan, (Foto: Dok)
KAYA akan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, Anda wajib mengetahui 7 manfaat yogurt bagi kesehatan di bawah ini. Banyak penelitian yang sudah menemukan kebaikan dari minuman fermentasi satu ini.

Yogurt merupakan minuman olahan susu fermentasi yang berasal dari susu apa saja atau bisa juga dibuat dari sari kacang kedelai. Menurut ahli, minuman ini sudah boleh dikonsumsi sejak bayi sekitar 6 bulan hingga orang dewasa.

Walaupun memiliki rasa yang sedikit asam, minuman ini mengandung banyak khasiat. Makanya, tak heran jika minuman ini dikonsumsi sebagian orang yang sedang menjalani gaya hidup sehat, atau bahkan diet.

7 Manfaat Yogurt Bagi Kesehatan

1. Bikin Berat Badan Stabil

Protein dan kalsium yang terkandung dalam yogurt berfungsi untuk mengurangi nafsu makan. Penelitian menemukan bahwa sebagian orang yang mengonsumsi yogurt secara teratur cenderung dapat mengatur nafsu makan dengan baik. Hal ini terjadi karena kandungan gizi pada yogurt lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan kalorinya.

      
