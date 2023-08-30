Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Cumi Bakar Jimbaran Chef Devina, Tak Perlu Jauh-jauh ke Bali

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |15:30 WIB
Resep Cumi Bakar Jimbaran Chef Devina, Tak Perlu Jauh-jauh ke Bali
Resep cumi bakar Jimbaran ala Chef Devina, (Foto: Instagram @devinahermawan)
A
A
A

JIKA bosan dengan olahan daging ayam, daging sapi, atau ikan, maka boga Bahari atau seafood lainnya seperti cumi bisa jadi alternatif pilihan lauk yang menarik. Cumi sendiri sebagai lauk bisa diolah dengan beragam cara, mulai dari digoreng, ditumis, hingga dibakar.

Nah kali ini, Chef Devina Hermawan membagikan resep Cumi Bakar Jimbaran yang bisa disajikan sebagai menu untuk makan siang atau makan malam, atau bahkan bisa juga sebagai lauk di acara kumpul-kumpul keluarga dan sahabat di akhir pekan.

Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan dan mudah diolah sehingga Anda tak akan kebingungan saat mencoba memasaknya di rumah. Tertarik mencobanya? Berikut resep Cumi Bakar Jimbaran, sebagaimana dikutip dari laman Instagram @DevinaHermawan, Selasa (30/8/2023), selamat mencoba!

Bahan-bahan utama;


470 gr cumi ukuran besar

80 gr nanas

½ sdt garam

¼ sdt merica

 BACA JUGA:

Bahan bumbu halus Jimbaran:

 

4-5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 butir kemiri

1 saset terasi

2 sdm minyak

1 sdm air

1 sdm saus tiram

1 sdm saus tomat

½ sdm saus sambal

100 ml air

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement