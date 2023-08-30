Resep Cumi Bakar Jimbaran Chef Devina, Tak Perlu Jauh-jauh ke Bali

JIKA bosan dengan olahan daging ayam, daging sapi, atau ikan, maka boga Bahari atau seafood lainnya seperti cumi bisa jadi alternatif pilihan lauk yang menarik. Cumi sendiri sebagai lauk bisa diolah dengan beragam cara, mulai dari digoreng, ditumis, hingga dibakar.

Nah kali ini, Chef Devina Hermawan membagikan resep Cumi Bakar Jimbaran yang bisa disajikan sebagai menu untuk makan siang atau makan malam, atau bahkan bisa juga sebagai lauk di acara kumpul-kumpul keluarga dan sahabat di akhir pekan.

Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapatkan dan mudah diolah sehingga Anda tak akan kebingungan saat mencoba memasaknya di rumah. Tertarik mencobanya? Berikut resep Cumi Bakar Jimbaran, sebagaimana dikutip dari laman Instagram @DevinaHermawan, Selasa (30/8/2023), selamat mencoba!

Bahan-bahan utama;





470 gr cumi ukuran besar

80 gr nanas

½ sdt garam

¼ sdt merica

Bahan bumbu halus Jimbaran:

4-5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 butir kemiri

1 saset terasi

2 sdm minyak

1 sdm air

1 sdm saus tiram

1 sdm saus tomat

½ sdm saus sambal

100 ml air

