HOME WOMEN FASHION

Cetak Sejarah, Jennie BLACKPINK Jadi Model Cover Majalah Fesyen Perancis

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |22:30 WIB
Cetak Sejarah, Jennie BLACKPINK Jadi Model Cover Majalah Fesyen Perancis
Jennie BLACKPINK, (Foto: HERA/Allkpop)
JENNIE BLACKPINK kembali membuat gebrakan di dunia fesyen. Tak heran, mengingat rapper besutan YG Entertainment tersebut memang bisa dibilang merupakan salah satu sosok ikon fashionista di dunia hiburan Korea.

Jennie kembali menjadi sorotan sebab ia diketahui didapuk menjadi model cover, menghiasi sampul halaman depan majalah Elle versi France edisi terbaru. Mengutip Allkpop, Rabu (30/8/2023) gebrakan Jennie ini menjadi pencapaian gemilang pasalnya dengan ini Jennie menjadi artis K-Pop pertama yang tampil di sampul Elle France.

Pelantun hits Pink Venom dan Ice Cream tersebut, diketahui lebih lanjut menjadi selebriti Asia kedua yang muncul dalam majalah fesyen bergengsi di Perancis tersebut setelah Maggie Cheung pada tahun 2004.

Bergaya dengan outfit serba merah jambu keluaran rumah mode Chanel, Jennie menghiasi model majalah Elle France yang diketahui biasanya hanya mendapuk selebriti dan model papan atas Perancis untuk jadi modelnya, bahkan sangat jarang bintang Hollywood atau Asia bisa menonjol di majalah satu ini.

(Foto: Elle France) 

Sebelumnya, Jennie juga pernah membuat sejarah sebagai idol Korea pertama yang menghiasi sampul majalah Elle versi Amerika Serikat. Sampai akhirnya, gadis yang dirumorkan berpacaran dengan V BTS tersebut kini menandai berakhirnya jeda hampir dua dekade artis Asia jadi bintang sampul majalah Elle versi Perancis.

