HOME WOMEN FASHION

Fashion Show Garden Glamour di Botanic Park at NavaPark Tampilkan Kekayaan Budaya Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:30 WIB
Fashion Show Garden Glamour di Botanic Park at NavaPark Tampilkan Kekayaan Budaya Indonesia
Indonesian Elegance Fashion Show, (Foto: MPI/ Tangguh)
A
A
A

TEPAT hari ini, Rabu (30/8/2023) gelaran fesyen show outdoor, Garden Glamour digelar di Botanic Park at NavaPark. Meski berkonsep pesta kebun, namun pagelaran busana satu ini menampilkan sederet busana sentuhan khas Indonesia yang indah.

Para pengunjung yang hadir bisa menikmati sederet koleksi rancangan dari Ernesto Abram, EniJoe serta Yurita Puji yang semuanya dipercantik dengan perhiasan dari AMERO Jewellery.

Menurut May Farida, pengusaha sukses Indonesia yang didaulat sebagai salah satu host acara ini, ajang pamer keindahan busana bertajuk Indonesian Elegance Fashion Show tersebut, memang sengaja didesain untuk mengedepankan tentang kekayaan budaya Indonesia.

Dalam gelaran ini, komunitas HighEnd serta warga NavaPark bisa mengeksplorasi kayanya budaya Indonesia, sambil santai menikmati suasana alam yang asri dan alunan musik yang romantis nan menyenangkan.

(Foto: MPI/Tangguh) 

"Jadi hari ini memang beda ya, lebih ke garden karena suasananya yang asri. Ibu-ibu juga jadi lebih terkesan karena benar-benar bisa melihat desain busana Indonesia yang luar biasa indah. Banyak yang terkesan dengan batiknya Indonesia," ungkap May saat diwawancarai MNC Portal di lokasi, Rabu (30/8/2023).

Halaman:
1 2
      
