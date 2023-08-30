Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Melihat Keindahan Perhiasan Amero Jewellery Series Rhombus Kawung, Penuh Filosofi!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:45 WIB
Melihat Keindahan Perhiasan Amero Jewellery Series Rhombus Kawung, Penuh Filosofi!
Series Rhombus Kawung Amero Jewellery, (Foto: Dok Amero Jewellery)
A
A
A

KEINDAHAN Candi Borobudur memang tidak akan pernah usang lekang dimakan waktu. Bahkan, dari sana beberapa jenama berhasil mengambil inspirasi dalam berkarya, termasuk jenama perhiasan Amero Jewellery.

Ya, Amero Jewellery untuk kali kedua membuat koleksi yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Pada series pertama ada Dovetail yang terinspirasi dari sistem locking Candi Borobudur.

Lalu, bagaimana dengan koleksi terbaru? Nah untuk seri kedua, jenama yang akan tampil di New York Fashion Week (NYFW) Spring Summer Collection 2024 itu mengambil inspirasi dari peradaban masa lalu yang sudah menggunakan motif Batik Kawung dan stupa yang tampak pada relief-relief candi Borobudur.

"Makanya, untuk series kedua diberi nama Rhombus Kawung," kata Andrew Surya Wijaya, dalam keterangan resminya, Rabu (30/8/2023).

(Foto: Dok Amero Jewellery) 

Koleksi ini dipresentasikan dengan cara unik. Amero Jewellery membuat semacam pagelaran kolosal dengan cerita bidadari kayangan yang turun ke bumi, dengan tema Kolosal Simfoni Lavani 2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/611/3159477/isago-Lt1Q_large.jpg
Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144916/liliana_tanoesoedibjo-niPa_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Peluncuran Koleksi Kedua Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144900/angela_tanoe-Iobx_large.jpg
Luncurkan Koleksi Terbaru, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kelebihan Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144890/angela_tanoe-Y0bp_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Luncurkan Koleksi Kedua Maddie Jewellery, Usung Konsep Indonesia Heritage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/612/3093519/momen_bahagia_madeline_di_peluncuran_maddie_jewellery_intip_keseruannya-Xh1R_large.jpg
Momen Bahagia Madeline di Peluncuran Maddie Jewellery, Intip Keseruannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/194/3093453/bebas_alergi_maddie_jewellery_hadirkan_perhiasan_cantik_dan_aman_untuk_anak-yr3D_large.jpg
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement