Melihat Keindahan Perhiasan Amero Jewellery Series Rhombus Kawung, Penuh Filosofi!

KEINDAHAN Candi Borobudur memang tidak akan pernah usang lekang dimakan waktu. Bahkan, dari sana beberapa jenama berhasil mengambil inspirasi dalam berkarya, termasuk jenama perhiasan Amero Jewellery.

Ya, Amero Jewellery untuk kali kedua membuat koleksi yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Pada series pertama ada Dovetail yang terinspirasi dari sistem locking Candi Borobudur.

Lalu, bagaimana dengan koleksi terbaru? Nah untuk seri kedua, jenama yang akan tampil di New York Fashion Week (NYFW) Spring Summer Collection 2024 itu mengambil inspirasi dari peradaban masa lalu yang sudah menggunakan motif Batik Kawung dan stupa yang tampak pada relief-relief candi Borobudur.

"Makanya, untuk series kedua diberi nama Rhombus Kawung," kata Andrew Surya Wijaya, dalam keterangan resminya, Rabu (30/8/2023).

Koleksi ini dipresentasikan dengan cara unik. Amero Jewellery membuat semacam pagelaran kolosal dengan cerita bidadari kayangan yang turun ke bumi, dengan tema Kolosal Simfoni Lavani 2023.