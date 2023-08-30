Mengintip Serunya Fashion Show Outdoor di Botanic Park at NavaPark

HIGHEND Magazine kembali menggelar acara fashion show. Mengusung tema Garden Glamour, ajang pamer keindahan busana yang dihelat hari ini digelar di Botanic Park at NavaPark, BSD City.

Meiline Tenardi, pengusaha sukses Indonesia yang didaulat sebagai salah satu host acara ini menyebut gelaran bertajuk Indonesian Elegance Fashion Show itu merupakan buah dari kerja sama antara HighEnd Magazine dan NavaPark.

Ia menyampaikan bahwa di sini, komunitas HighEnd, serta warga NavaPark yang ikut ambil bagian bisa menikmati fashin show sambil ngeteh santai serta menikmati alunan musik yang romantis nan menyenangkan.

"Buat saya hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kebetulan saya ditunjuk sebagai host. Kami di sini menikmati suasana yang sangat luar biasa karena berada di outdoor dengan pohon yang rindang," kata Meiline.

"Menurut saya acraa ini juga unit, tidak seperti biasanya. Mencerminkan satu suasana yang santai, nyaman, menambah suatu semangat untuk jadi lebih happy lagi," lanjutnya.

Untuk diketahui, rangkaian acara ini memamerkan koleksi baju dari Ernesto Abram, EniJoe serta Yurita Puji dengan perhiasan dari AMERO Jewellery. Selain itu ada penampilan akustik dari band Ary n Joni untuk menghibur tamu.