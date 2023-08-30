Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Gizem Orge, Libero Andalan Timnas Turki

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |18:05 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Gizem Orge, Libero Andalan Timnas Turki
Gizem Orge. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Gizem Orge merupakan seorang pemain bola voli asal Turki. Perempuan kelahiran 26 Maret 1993 tersebut memiliki tinggi 170cm dan berat 59 kg. Dia pun menjadi salah satu libero andalan Timnas Turki.

Ia juga pernah berjuara di musim Liga Bola Voli Wanita Turki 2013–2014 bersama Vakıfbank dan menjadi runner-up di Liga Champions Wanita CEV 2013–2014. Gizem juga dinobatkan sebagai Best Libero pada FIVB Nations League 2023.

Tak hanya memukau saat di lapangan, namun Gizem juga terlihat mempesona saat berada di luar lapangan. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @gizemorge

Di atas kapal

Gizem Orge

Gizem tampil memukau saat di atas kapal. Ia terlihat mengenakan tanktop coklat dipadukan dengan jaket putih. Ditambah dengan celana hitam dan heels putihnya membuat tampilannya makin cantik.

Gaun hitam

Gizem Orge

Gizem terlihat elegan saat berfoto di pinggir kolam. Kali ini Gizem mengenakan gaun hitam lengan panjang. Dipadukan dengan sepatu boots hitam ditambah dengan rambut pirangnya yang digerai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement