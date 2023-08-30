6 Potret Atlet Voli Cantik Gizem Orge, Libero Andalan Timnas Turki

ATLET cantik Gizem Orge merupakan seorang pemain bola voli asal Turki. Perempuan kelahiran 26 Maret 1993 tersebut memiliki tinggi 170cm dan berat 59 kg. Dia pun menjadi salah satu libero andalan Timnas Turki.

Ia juga pernah berjuara di musim Liga Bola Voli Wanita Turki 2013–2014 bersama Vakıfbank dan menjadi runner-up di Liga Champions Wanita CEV 2013–2014. Gizem juga dinobatkan sebagai Best Libero pada FIVB Nations League 2023.

Tak hanya memukau saat di lapangan, namun Gizem juga terlihat mempesona saat berada di luar lapangan. Berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @gizemorge

Di atas kapal

Gizem tampil memukau saat di atas kapal. Ia terlihat mengenakan tanktop coklat dipadukan dengan jaket putih. Ditambah dengan celana hitam dan heels putihnya membuat tampilannya makin cantik.

Gaun hitam

Gizem terlihat elegan saat berfoto di pinggir kolam. Kali ini Gizem mengenakan gaun hitam lengan panjang. Dipadukan dengan sepatu boots hitam ditambah dengan rambut pirangnya yang digerai.