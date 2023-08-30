4 Potret Selfie Nia Ramadhani dengan Outfit Putih, Cantiknya Tak Terbantahkan

PENAMPILAN Nia Ramadhani memang tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Meskipun sudah memiliki tiga anak, tapi dia kerap tampil layaknya anak muda. Tidak heran jika dia memdapat julukan hot mom.

Tampilan modis Nia Ramadhani bak gadis belia yang masih berusia belasan tahun. Seperti pada penampilan dalam potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya.

Nia Ramadhani tampak tampil modis dalam balutan outfit serba putih saat berlibur di Bali. Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @ramadhaniabakrie.

Tampil eksotis dengan kulit tanned

Outfit serba putih yang dikenakan Nia tampak membuat kulitnya jadi terlihat sedikit tanned dan eksotis. Apalagi, ia tampak berfoto di bawah sinar mentari Bali yang hari itu tampak cerah.

“Siapapun yang foto dengan cahaya matahari BALI, hasilnya pasti kelihatan lebih GIMANA GITU,” ujar Nia Ramadhani, lewat keterangan unggahannya.

Cantik dengan pose candid

Meski melakukan selfie berkali-kali, wajah cantik Nia tampak tak membosankan untuk dipandang. Tidak terkecuali dengan pose candid seperti dalam potret berikut. Mau dari pose manapun, hot mom ini tak pernah gagal cantik ya!