Kami Siap Pamerkan Keindahan Tenun Garut di London Fashion Week 2023/2024

JENAMA lokal Indonesia, Kami jadi salah satu lini fesyen lokal yang siap melenggang ke salah satu gelaran pekan mode bergengsi dunia, London Fashion Week tahun ini.

Melalui group show Indonesia Now, Kami menjadi salah satu brand yang turut serta untuk memamerkan koleksi modest fashion asal Indonesia di gelaran London Fashion Week Spring Summer 2023/2024.

Meski bukan pertama kali melenggang ke London Fashion Week, karena sudah tiga kali sebelumnya. Istafiana Candarini, CEO Kami mengungkap jenama lokal tersebut tetap memberikan karya yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, dengan mengusung koleksi Orva dengan pattern nan indah yakni Rainy Lily.

“Koleksi ini memiliki pattern Rain Lily yang melambangkan “harapan” dari perjalanan 14 tahun Kami sebagai modest fashion brand”, ungkap Istafiana Candarini selaku CEO Kami pada saat Press Conference London Fashion Week, di Jakarta, Rabu (29/08/2023)

Koleksi Orva ini sendiri terinspirasi dari keanggunan kota London yang digabungkan dengan gaya urban yang identik dengan Kami. Selain itu, bahan yang digunakan untuk pembuatan koleksi ini pun sangat ringan namun tetap terlihat keren seperti shantung yang memberi kesan formal, diikuti dengan satin, sutra, chiffon, yang melambai elegan mengikuti langkah kaki.

Tidak hanya memperkenalkan modest fashion, Kami juga turut serta mengenalkan keindahan wastra Indonesia ke pasar internasional dengan menampilkan sederet koleksi ready to wear yang dibuat dari kain tenun Garut untuk koleksi Orva kali ini.