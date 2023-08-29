Rita Irawati: Tak Hanya Tubuh, Kesehatan Mental Juga Penting untuk Dijaga

MENJADI salah satu Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 4 Partai Perindo, membuat Rita Irawati Priatna disibukkan dengan berbagai kegiatan. Tidak hanya perihal urusan kantor atau pekerjaan, tetapi kegiatan di rumah pun tidak lupa tetap ia jalani.

Menjaga kesehatan di tengah kesibukkan yang padat, tentunya membuat Rita harus memutar otak agar waktunya bisa terbagi dengan teratur. Melakukan olahraga rutin, makan makanan yang sehat juga menjadi salah satu kunci agar tubuhnya tetap fit.

“Iya kalau makan sehat memang iya. Jadi saya setiap hari itu usahakan menghindari junkfood, masih nasi putih, tapi paling saya makan nasi merah, terus buah-buahan harus dan sayur,” ucap Rita Irawati, dikutip dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (29/8/2023).

Namun, selain menjaga kesehatan tubuh secara fisik, menurut Rita menjaga kesehatan mental juga penting dilakukan. Karena tiap orang pasti memiliki cobaan hidup yang mana pasti up and down.

Untuk itu, Rita Irawati membagikan tipsnya untuk generasi milenial saat ini, agar mempunyai kesehatan fisik dan kesehatan mental yang kuat ialah dengan mempunyai sifat tahan banting, bekerja keras, serta konsisten.

Terlebih semua itu membutuhkan proses, sehingga tidak ada yang instan. Ikhlas, adalah menjadi salah satu cara Rita Irawati agar kesehatan mentalnya juga tetap terjaga.