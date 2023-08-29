Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Hewan Unik yang Bentuknya Mirip Alien, Ada dari Indonesia

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:07 WIB
8 Hewan Unik yang Bentuknya Mirip Alien, Ada dari Indonesia
Hewan Mirip Alien. (Foto: CoralsKey)
A
A
A

BUMI diisi dengan keragaman spesies makhluk hidup yang ada di daratan maupun perairan. Semuanya memiliki wujud dan ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan makhluk hidup lain.

Beberapa hewan hadir dengan wujud yang menggemaskan dan bersahabat. Namun tak sedikit pula yang punya perawakan mengerikan yang membuat siapapun takut mendekatinya. Bahkan ada di antaranya yang memiliki wujud unik mirip seperti makhluk luar angkasa alias alien.

Lantas hewan apa saja yang punya wujud seperti alien yang hidup di Bumi? Berikut ini informasinya dirangkum dari berbagai sumber.

Glaucus Atlanticus

Hewan Aneh

Hewan ini merupakan spesies siput laut berwarna biru tua berukuran sedang dari keluarga Glaucidae. Dia bisa tumbuh setinggi 6 sentimeter dan hidup di perairan seluruh dunia.

Siput ini memakan ubur-ubur beracun. Ketika bersentuhan dengan manusia mereka dapat melepaskan sengat yang lebih kuat daripada ubur-ubur makanannya.

Ikan kelelawar bibir merah

Hewan Aneh

Salah satu yang paling mencolok dari ikan ini tentu bibirnya yang berwarna merah seperti menggunakan lipstik. Hal inilah yang membuatnya seperti makhluk asing. Badannya sendiri memiliki warna krem kecokelatan. Mereka dapat ditemukan di Kepulauan Galapogos.

Monyet bekantan

Hewan Aneh

Hewan asli Kalimantan Indonesia ini disebut-sebut mirip seperti makhluk asing luar angkasa. Bekantan punya hidung yang panjang dan lentur. Perut mereka buncit besar yang membedakannya dengan spesies lain. Para jantan menggunakan hidung unik ini untuk menarik pasangannya.

Halaman:
1 2 3
      
