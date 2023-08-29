Rita Irawati Sebut Omega 3 dan Madu Jadi Suplemen yang Jaga Kesehatan

MEMPUNYAI banyak aktivitas setiap harinya tentu membuat sebagian orang terkadang lupa untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Pembagian waktu yang rumit, serta menjaga kualitas makan dan pola tidur tetap teratur juga terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap orang.

Rita Irawati Priatna, selaku Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 4 Partai Perindo mengatakan bahwa dirinya selain harus meluangkan waktunya ke Dapil, saat ini juga dirinya sedang disibukkan dengan berbagai kegiatan di kantor seperti meeting, dan beberapa event yang sebentar lagi akan diselenggarakan.

“Memang selain sudah biasa kerja ya dari dulu, dari muda udah biasa kerja. Jadi kalau misalkan diem itu malah bingung, memang gak bisa diem. Jadi saya tidur juga gak banyak, aktivitas sampai malam dan pagi sudah pergi lagi,” kata Rita Irawati, dikutip dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Selasa (29/8/2023).

Untuk itu, agar dirinya bisa tetap sehat dan fit menjalani aktivitas, biasanya Rita Irawati pun menyempatkan dirinya untuk melakukan olahraga wajib di rumah, dengan melakukan treadmill sekitar 30-45 menit di pagi hari, sebelum menjalani aktivitas.

Menurutnya, dengan berolahraga akan membuat tubuh lebih sehat, dan itu sebagai salah satu caranya untuk menjaga healthy lifestyle. Selain itu, Rita Irawati juga mengatakan bahwa dirinya tidak ada vitamin khusus untuk tubuhnya, Rita hanya rutin mengkonsumsi omega 3 dan madu sebagai suplemen tambahan, agar tubuhnya senantiasa terasa fit.

Karena makan makanan yang sehat itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, Rita Irawati sudah terbiasa makan makanan sehat sejak dirinya masih remaja, di usia saat masih duduk di bangku kuliah, Rita sudah dibiasakan hidup sehat.

Sehingga menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban yang harus ia lakukan setiap harinya. “Mau setiap hari makan itu saya gak bosen sih,” ucap Rita Irawati.

(Martin Bagya Kertiyasa)