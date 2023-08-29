Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Nguyen yang Viral di TikTok, Banyak Orang Top Punya Nama Ini

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:30 WIB
Arti Kata Nguyen yang Viral di TikTok, Banyak Orang Top Punya Nama Ini
Arti Kata Nguyen yang Viral di TikTok, (Foto: Youtube Japanese Eng101)
A
A
A

ARTI Kata Nguyen yang Viral di TikTok, akan dijelaskan dalam artikel ini. Nguyen viral karena ada banyak nama Nguyen dalam Timnas Vietnam pada Final Piala AFF U-23 2023.

Nguyen merupakan nama yang umum digunakan di Vietnam dan biasa digunakan untuk anak laki-laki di negara Paman Ho itu. Mengutip Heritage-line, Selasa (29/8/2023), nama Nguyen ini menariknya digunakan oleh 39 persen dari total populasi di Vietnam loh!

Bahkan beberapa nama tokoh populer memiliki nama Nguyen, seperti misalnya pendiri Vietnam moderen Ho Chi Minh atau Paman Ho, memiliki nama asli Nguyen Sin Cung, Presiden Vietnam yang berkuasa Nguyen Xuab Phuc, aktor serial tv 21 Jumpstreet Dustin Nguyen, bahkan rapper top Amerika Tyga juga memiliki nama asli Michael Ray Nguyen-Stevenson.

 BACA JUGA:

Berdasarkan etimologi, Nguyen berasal dari Tiongkok, sama halnya seperti kata dan nama di Vietnam lainnya. Pada abad ke-4 M, migran Tiongkok dengan nama keluarga yang mengacu pada alat musik gesek kuno yakni Ruan (Mandarin)/Yuen (Kanton), mulai berdatangan ke Vietnam.

(Arti Kata Nguyen yang Viral di TikTok, Foto: Youtube Japanese Eng101) 


Seiring berjalannya waktu, marga Ruan dan Yuen asal Tiongkok ini berasimilasi dengan populasi di Vietnam, sementara nama keluarga mereka berubah menjadi Nguyen yang diadaptasi dari Vietnam.

(Arti Kata Nguyen yang Viral di TikTok, Foto: Youtube Pronouncation Book)

Halaman:
1 2 3
      
