Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mama Muda Wajib Punya, Ini 8 Perlengkapan Bayi yang Harus Siap Sedia

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:44 WIB
Mama Muda Wajib Punya, Ini 8 Perlengkapan Bayi yang Harus Siap Sedia
Promo Perlengkapan Bayi di AladinMall, (Foto: Dok)
A
A
A

INILAH delapan perlengkapan bayi yang harus mama muda siapkan. Jangan sampai bayi yang baru lahir mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya perlengkapan dan kebutuhan.

Meski terkesan lucu dan menggemaskan, tidak semua perlengkapan bayi harus dibeli lho. Utamakan kebutuhan pokok si bayi.

Nah, buat yang masih bingung dengan perlengkapan bayi, berikut ini daftarnya.

Perlengkapan Bayi yang Harus Ada

1. Popok Bayi

Perlengkapan yang pertama dan harus selalu ada adalah popok bayi. Pastikan kebutuhan si kecil yang satu ini terpenuhi. Bayi yang baru lahir umumnya perlu mengganti popok selama 10—12 kali sehari.

Jika pakai popok sekali pakai, Anda mungkin perlu membeli beberapa merek dalam kemasan kecil untuk tahu merek mana yang cocok dan tidak menimbulkan ruam popok pada bayi Anda.

Meski Anda memilih popok kain pun, Anda mungkin perlu tetap menyediakan beberapa popok sekali pakai jika memang Anda terlambat mencuci pada minggu-minggu awal kelahiran.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement