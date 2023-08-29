Mama Muda Wajib Punya, Ini 8 Perlengkapan Bayi yang Harus Siap Sedia

INILAH delapan perlengkapan bayi yang harus mama muda siapkan. Jangan sampai bayi yang baru lahir mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya perlengkapan dan kebutuhan.

Meski terkesan lucu dan menggemaskan, tidak semua perlengkapan bayi harus dibeli lho. Utamakan kebutuhan pokok si bayi.

Nah, buat yang masih bingung dengan perlengkapan bayi, berikut ini daftarnya.

Perlengkapan Bayi yang Harus Ada

1. Popok Bayi

Perlengkapan yang pertama dan harus selalu ada adalah popok bayi. Pastikan kebutuhan si kecil yang satu ini terpenuhi. Bayi yang baru lahir umumnya perlu mengganti popok selama 10—12 kali sehari.

Jika pakai popok sekali pakai, Anda mungkin perlu membeli beberapa merek dalam kemasan kecil untuk tahu merek mana yang cocok dan tidak menimbulkan ruam popok pada bayi Anda.

Meski Anda memilih popok kain pun, Anda mungkin perlu tetap menyediakan beberapa popok sekali pakai jika memang Anda terlambat mencuci pada minggu-minggu awal kelahiran.